Alex Albon (Williams/5.): Leclerc ist nicht verrückt

​Eines der heissesten Duelle im Grossen Preis der Emilia-Romagna von Imola: Alex Albon im Williams gegen Charles Leclerc im Ferrari. Leclerc schäumte nach dem Rennen, Albon bleibt ganz cool.

Pardon, aber was ist eigentlich mit diesem Williams-Rennstall los? Wir haben noch die Worte von Teamchef James Vowles in den Ohren, der im vergangenen Winter sagte: «2025 wird ein Kampf, ich habe Carlos Sainz und Alex Albon darauf eingeschworen, dass eine ganz schwierige Saison auf uns zukommt. Wir werden uns zurückbewegen. Nicht dass wir gleich WM-Letzter werden, aber das wird ein hartes Jahr.»

Und nun das: Sieben GP-Wochenenden vorbei, Williams steht mit 51 Punkte auf Rang 5 im Konstrukteurs-Pokal, so weit vorne war der Traditionsrennstall letztmals vor acht Jahren. Und Williams hat schon jetzt, nach etwas mehr als einem Viertel der Saison, drei Mal so viele Punkte eingefahren wie im ganzen Jahr 2024 (da waren es 17).

In Imola war das Auto vom ersten Training an schnell, im Qualifying tauchten die Rennwagen von Carlos Sainz auf den Rängen 6 (Sainz) und 7 (Albon) auf, nach dem Rennen durften sich die Briten über die Ränge 5 (Albon) und 8 (Sainz) freuen.

Albon ist nun 2025 zum dritten Mal Fünfter geworden (wie in Australien und Miami), bessere Platzierungen hat der Thai-Brite nur 2019/2020 mit Red Bull Racing erreicht (vier Mal Vierter, zwei Mal Dritter).



Und Albon lieferte sich in Imola das vielleicht heisseste Duell, mit Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Bei einer Attacke hatte Albon keine Wahl, als geradeaus durch den Kies zu fahren, denn Leclerc machte sein Auto verflixt breit; um einer Strafe zu entgehen, wies Ferrari Charles an, den Platz an Albon zurückzugeben.



Daraufhin explodierte Leclerc am Funk: «Wieso? Was habe ich getan? Das ist doch ein verfluchter Witz!»



Alex Albon reagierte ein wenig cooler: «Im Idealfall hätten wir hier sogar Vierter werden können. Bei der Safety Car-Phase zum Schluss hatten wir etwa Pech. Ich sollte nach einem fünften Rang nicht enttäuscht sein, aber ich weiss eben, dass mehr drin gewesen wäre.»



«Was das Duell mit Charles angeht – ich hätte mich an seiner Stelle auch so verteidigt. Ich bin nicht der Ansicht, er war mit seiner Aktion verrückt. Ich hätte im Zweikampf nur etwas geduldiger sein müssen.»



«Vielleicht wurde ich auch etwas zu übermütig. Denn der Williams lief so gut, dass ich eine Weile sogar dachte, ich könnte den drittplatzierten Piastri einholen.»



Auch Albon ist vom Speed von Williams überrascht worden. «Ich schätze, wir haben das Auto so getrimmt, dass Carlos und ich unter verschiedenen Bedingungen stets soliden Speed herausholen. Der Wagen scheint mit ein breiteres Nutzfenster zu haben als gegnerische Fahrzeuge. Carlos und ich können viel Vertrauen ins Auto fassen, und das zeigt sich auf der Stoppuhr. Der Wagen ist auf jeder Art von Strecke schnell, das weist auf eine guten DNA hin. Es könnte nicht besser laufen.»







Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6