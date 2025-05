Monaco-GP: Neue Regel, Wetter, Zeitplan, TV

​Beim Traditions-GP von Monaco in Monte Carlos ist Vieles beim Alten geblieben, aber es gibt auch aufregend Neues: Bringt eine neue Formel-1-Regel wirklich mehr Spannung für den Grand Prix?

Monaco-GP kompakt: Neue Regel, TV, Zeitplan, Wetter

Grosser Preis von Monaco 2025: Eine neue Regel für den prestigeträchtigsten aller Grands Prix wird umgesetzt – zwei Pflicht-Boxenstopps!

Die Vorgeschichte: Das Rennen bot oft zu wenig Spektakel, weil bekanntlich das Überholen auf dem engen Strassenkurs überaus knifflig ist.

Zur Erinnerung: Heute muss jeder Fahrer in einem WM-Lauf auf trockener Bahn zwei verschiedene Reifenmischungen von Serien-Lieferant Pirelli verwenden, je nach Belastung der Walzen und Umgebungstemperatur aus den Mischungen weich (rot markiert), mittelhart (gelb markiert) und hart (weiss markiert).

Damit ist es unmöglich, einen Grand Prix ohne Boxenhalt durchzufahren, wie das früher der Fall war.

In Monaco nun, jahrelang ein klassischer Einstopper, sind 2025 erstmals zwei Stopps Pflicht.



Viele Fans aus dem deutschsprachigen Europa reisen nach Monte Carlo, daher weiter unten als Service der Zeitplan für die Action in den Strassen von Monaco. Natürlich haben wir wie immer auch die wichtigsten TV-Termine zusammengefasst.



Was macht das Wetter? Bei den Trainingstagen Freitag, 23. Mai, und Samstag, 24. Mai, bleibt eine Regenwahrscheinlichkeit von immerhin 35 Prozent, aus heutiger Sicht am freundlichsten ist der Renntag, bei harmlosen Wolken, viel Sonne und 23 Grad.





Zeitplan Grosser Preis von Monaco

Donnerstag, 22. Mai

10.45–11.00: Pisteninspektion

11.00–12.00: Safety Car- und Medical Car-Test

12.55–13.05: Pisteninspektion

13.10–13.55: Training Formel 3

14.15–14.35: Das Rote Kreuz besucht den Fürsten

15.00–15.45: Training Formel 2

16.15–16.20: ACM Medical Car-Test

16.30–17.15: Training Porsche Supercup

17.30–18.30: ACM Pitlane Walk

19.00: Strecke offen für Verkehr



Freitag, 23. Mai

09.35–09.50: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.50–10.05: Test für medizinischen Eingriff

10.20–10.44: Das Rote Kreuz besucht den Fürsten

11.05–11.20: Qualifying Formel 3, Gruppe A

11.29–11.45: Qualifying Formel 3, Gruppe B

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.05–13.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.10–15.25: Qualifying Formel 2, Gruppe A

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.34–15.40: Qualifying Formel 2, Gruppe B

16.00–16.30: Paddock Club Track Tour

16.00–16.40: Paddock Club Pit Lane Walk

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.45–19.15: Training Porsche Supercup

21.00: Strecke offen für Verkehr



Samstag, 24. Mai

08.55–09.10: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.40–10.10: Formel 1 Boxenstopptraining

10.45–11.30: Sprintrennen Formel 3 (23 Runden oder 40 Minuten)

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (30 Runden oder 45 Minuten)

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.15–17.45: ACM Fast Laps

17.15–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour

19.30: Strecke offen für Verkehr



Sonntag, 25. Mai

07.10–07.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.00–08.50: Hauptrennen Formel 3 (27 Runden oder 45 Minuten)

09.40–10.45: Hauptrennen Formel 2 (42 Runden oder 60 Minuten)

12.00–12.35: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 Minuten)

12.50–13.30: Paddock Club Track Tour

12.50–14.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.40–13.50: Ehrenrunde des Fürsten-Ehepaars

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Monaco (78 Runden oder 120 Minuten)

20.30: Strecke offen für Verkehr





Monaco-GP im Fernsehen

Freitag, 23. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Imola-GP Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

10.45 Sky Sport F1 – Inside Story: Lando reigns in stormy Melbourne

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

16.15 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Imola-GP Wiederholung



Samstag, 24. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.15 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

14.35 ServusTV – Berichterstattung Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Miami-GP

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 25. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

09.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.45 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Monaco

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

15.00 Grosser Preis von Monaco (78 Runden)

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

22.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung

00.40 ORF1 – GP Monaco Wiederholung





Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6