Toto Wolff: Deutliche Worte nach Imola-Enttäuschung

In Imola musste sich das Mercedes-Werksteam mit dem siebten Platz von George Russell begnügen. Kimi Antonelli fiel unverschuldet aus. Teamchef Toto Wolff spricht vor dem nächsten Kräftemessen in Monaco Klartext.

Das Qualifying von Imola verlief für George Russell noch erfreulich. Der Brite schaffte es auf den dritten Platz und blieb auf seiner schnellsten Runde nur 0,137 sec langsamer als Polesetter Oscar Piastri. Im Rennen war vom Speed aber nicht mehr viel zu sehen. Das lag nicht zuletzt an den heissen Temperaturen, wie der Mercedes-Routinier nach dem Fallen der Zielflagge betonte.

Immerhin durfte er sich als Siebter über sechs frische WM-Punkte freuen. Sein Rookie-Teamkollege Kimi Antonelli beendete sein Heimspiel hingegen vorzeitig, ein Problem mit dem Gaspedal sorgte für das vorzeitige Aus des Teenagers.



Teamchef Toto Wolff, der das erste von zwei Rennwochenenden in Italien wegen der Abschlussfeier seines Sohnes Benedict in Los Angeles verpasste, fand nach dem GP klare Worte. Er betonte mit Blick auf das nur wenige Tage später anstehende Kräftemessen in Monte Carlo: «Nach einem schwierigen Rennen in Italien haben wir nun die Chance, uns in Monaco sofort zurückzumelden.»

«Wir werden hart, schnell und effizient arbeiten, um die Gründe für unsere Performance in Imola zu verstehen. Es ist wichtig, dass wir die Probleme in den Griff bekommen, damit wir solche Leistungen in Zukunft vermeiden können», stellte der Wiener klar.

«Wir wissen aber, dass Monaco eine ganz andere Herausforderung ist. Das Qualifying ist entscheidend, und das war in diesem Jahr eine unserer Stärken. Das ist ermutigend, bedeutet aber nichts, wenn wir unsere Leistung nicht auf die Strecke bringen. Wir haben gesehen, wie hart umkämpft die Samstage in diesem Jahr sind, und in Monaco wird es noch härter», prophezeit der Teamchef der Sternmarke.

«Wir müssen in Bestform sein, um am Sonntag eine Chance auf ein gutes Ergebnis zu haben. Die obligatorischen zwei Boxenstopps im Grand Prix werden dem Rennen eine zusätzliche Dimension verleihen. Wir freuen uns auf die Herausforderung», fügte Wolff gewohnt kämpferisch an.

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6