Lando Norris: Kein Bock mehr auf Instagram & Co.

McLaren-Star Lando Norris gehört zu den Lieblingen der auf den sozialen Medien aktiven Formel-1-Fans. Er selbst hält sich aber von Instagram & Co. fern, wie der Brite im Fahrerlager von Imola berichtet hat.

Der Blick in die sozialen Medien verrät: Lando Norris erfreut sich bei den Formel-1-Fans, die Instagram, Facebook, X und TikTok benutzen, grosser Beliebtheit. Etliche Memes des WM-Zweiten des vergangenen Jahres geistern durchs Netz. Und jeder Schritt des populären McLaren-Piloten wird von den Fan-Scharen online mitverfolgt und kommentiert.

Norris selbst hat hingegen keine Lust mehr, seine Zeit mit scrollen zu verbringen, wie er in Imola betonte. «Ich war jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr in den sozialen Medien», verriet er, und fügte trotzig an: «Das macht mir einfach keinen Spass und ich muss das auch nicht. Es ist mein Leben, und ich entscheide, was ich mache. Mir gefällt es, nicht mehr so oft an meinem Telefon zu hängen, wie ich es früher gemacht habe.»

«Natürlich nutze ich mein Telefon immer noch, um mich mit meinen Freunden auszutauschen und all das», relativierte der 25-Jährige im gleichen Atemzug, stellte aber auch gleich klar: «Aber ich sehe die sozialen Medien aus meiner Sicht als Zeit- und Energieverschwendung an. Ich brauche und will das einfach nicht.»

«Ich finde es auch nicht interessant. Ich würde zwar nicht sagen, dass ich mich jetzt besser fühle, aber ich habe einfach mehr Zeit, um mich jenen Beschäftigungen zu widmen, die ich auch machen will. Ich will Zeit mit meinen Freunden verbringen, Golf spielen und trainieren ­– einfach etwas Produktives machen», erzählte der fünffache GP-Sieger.

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6