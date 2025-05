Monaco-Sieger Lando Norris schimpft: «Ich hasse das!»

​Lando Norris hat mit seinem ersten Monaco-Sieg viel Selbstvertrauen getankt. Was der McLaren-Fahrer über die Zweistopp-Regel von Monaco sagt und wieso er zu Max Verstappen lieber nichts sagt.

Zweiter Saisonsieg für McLaren-Fahrer Lando Norris, sein erster beim Traditions-GP von Monaco. Aber erstaunlicherweise sagt der 25-jährige Engländer: «Meine Pole-Position am Samstag hat mir mehr Selbstvertrauen gegeben als der Sieg am Sonntag. Ich habe in den Rennen immer an mich geglaubt, aber die Quali vom Samstag war ganz wichtig für mich – um mir selber zu beweisen, dass ich es halt auch im Abschlusstraining bringe.»

«Alles in allem war das ein gutes Wochenende für mich, nicht nur in Bezug auf das Ergebnis, sondern auch für mich persönlich. Ich habe mir neuen Schwung gegeben, und das gibt mir definitiv ein besseres Gefühl für den weiteren Verlauf der WM.»

Auf die Frage, was er von den zwei Pflicht-Stopps in Monaco halte, grinst Lando: «Ich hasse es! Weil ich dadurch viel zu sehr unter Druck geriet. Ich wünschte, es hätte nur einen Stopp gegeben, dann wäre alles viel entspannter gewesen.»



«Das ist nichts für mich. Aber dese Regeln sind nicht für mich gemacht und für die anderen Fahrer, damit wir mehr Spass haben. Sie sind für die Fans gemacht. Sie sind dazu da, den Zuschauern mehr Unterhaltung zu bieten. Ich weiss nicht, ob das der Fall war.»



Wie nervös wurde Lando, als zum Schluss des Rennens Verstappen vorne Tempo rausnahm und Norris, Leclerc und Piastri aufschlossen. Norris: «Was konnte ich tun? Gar nichts. Das lag nicht in meiner Hand. Es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken.»



«Klar spekulierte Max auf eine rote Flagge, dann hätte er den Sieg in der Tasche gehabt. Ich habe gebetet, dass es nicht passiert, aber an den Rest habe ich nicht gedacht.»



Hat Verstappen absichtlich so langsam gemacht, um Lando unter Druck zu setzen?



Lando: «Habt ihr Max gefragt? Ja? Was hat er gesagt?»



Ein Journalist: «Das seine Reifen nicht mehr im besten Zustand waren.»



Lando: «Nun, ich habe keine Ahnung. Das ist alles, was ich sagen kann.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6