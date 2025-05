Carlos Sainz in Monaco: «So will ich nicht fahren!»

Obwohl die Williams-Piloten im Monaco-GP Positionen gewinnen und Punkte holen konnten, waren sie nach der Zielankunft nicht zufrieden mit dem Rennen im Fürstentum. Beide kritisierten die Pflicht-Boxenstopps.

Das Williams-Team gehörte zu jenen Rennställen, die nach dem Monaco-GP für ihre clevere Strategie gelobt wurden. Alex Albon und Carlos Sainz nahmen das prestigeträchtige Rennen im Fürstentum von den Plätzen 10 und 11 in Angriff und kamen – in anderer Reihenfolge auf den Rängen 9 und 10 ins Ziel. Damit sammelten sie drei frische WM-Punkte.

Wie die Racing Bulls-Piloten gaben sich die beiden Teamkollegen gegenseitig Schützenhilfe beim Einbremsen des Feldes. Während ein Fahrer die Hintermänner aufhielt, absolvierte der andere die Pflicht-Reifenwechsel. Dies taten sie, um ihre Positionen zu verteidigen. Doch beide waren nicht glücklich darüber.

Sainz stellte klar: «Das mag ich definitiv nicht und ich will das auch nicht sehen. Doch leider hat Liam Lawson das mit uns gemacht und wir hatten nicht damit gerechnet. Deshalb verfielen wir etwas in Panik und die einzige Lösung war, dass wir dem Rest des Feldes das Gleiche antun.»

«Ich bin einfach etwas enttäuscht vom Rennen und dem gesamten Wochenende. Es hat sich gezeigt, dass die beiden Pflicht-Boxenstopps nichts ändern, die Leute können dann immer noch das tun, was wir gemacht haben. Sie werden das Resultat durch die Art und Weise, wie sie Fahren manipulieren», ist sich der Spanier sicher.

«Entweder finden wir eine Lösung, die es nicht mehr zulässt, das Renntempo so zu beeinflussen, wie wir es heute gemacht haben, oder es wird immer so laufen. Ich weiss nicht genau, wie das mit den Jungs an der Spitze war, aber im Mittelfeld hat sich das gerächt. Ich freue mich immer, wenn wir etwas ausprobieren, aber in meinen Augen hat das nicht funktioniert. So will ich nicht fahren und das hat auch nichts mit meiner Vorstellung vom Rennfahren in Monaco zu tun», sprach Sainz Klartext.

Auch Albon war nicht glücklich: «Ich weiss, dass wir heute eine sehr schlechte Show für alle geliefert und einige Gegner hinter uns sauer gemacht haben, Wir haben einfach einen Vorteil aus der Streckencharakteristik und den Dimensionen der Autos gezogen. Und die Pflicht-Boxenstopps haben dafür gesorgt, dass wir es zweimal statt nur einmal gemacht haben. Ich entschuldige mich bei allen, die das Rennen geschaut haben, denn das war nicht sehr gut. Wir wollten das nicht tun und hatten das auch nicht geplant», erklärte er.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6