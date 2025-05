Wetter & TV-Plan Spanien-GP: Formel 1 in Barcelona

Bereits am kommenden Wochenende fährt die Formel 1 in Barcelona. Es ist das dritte Rennen in Serie. Wer überträgt das Spanien-Rennen im TV? Wann beginnen die Sessions? Und wie wird das Wetter?

Dritte Woche, drittes Rennen! Die Formel 1 gibt zum Europa-Auftakt mächtig Gas. Nur eine Woche nach dem GP in Monaco und zwei Wochen nach dem Rennen in Imola geht es in Barcelona weiter. Schon diese Woche steht auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo nahe der katalanischen Metropole der nächste GP an.

Wie wird das Wetter? Es wird wohl warm und trocken. Die Wetterdienste prognostizieren aktuell Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad, überwiegend Sonnenschein mit leichter Bewölkung. Mit Regen ist zum aktuellen Stand nicht zu rechnen.

Wer überträgt im TV? In Deutschland überträgt neben Sky auch RTL. In Österreich ist ORF an der Reihe, ServusTV zeigt am Sonntagabend ein Re-Live. In der Schweiz überträgt SRF info.

Großer Preis von Spanien im TV

Freitag, 30. Mai

10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.30 Beginn 1. Freies Training

15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Training

16.50 ORF 1 Beginn Übertragung 2. Training

17.00 Beginn 2. Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs - GP Spanien

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training



Samstag, 31. Mai

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

09.30 Sky Sport F1 – McLaren's Meteoric Rise

11.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt - GP Monaco

11.30 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

12.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training

12.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 3. Training

12.30 Beginn 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

15.40 ORF 1 – F1 News

15.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

16.40 SRF info – Qualifying

17.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – F1: Wiederholung Qualifying

22.30 Sky Sport F1 – F1: Wiederholung Qualifying



Sonntag, 1. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

07.30 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

07.50 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt - GP Monaco

09.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Ayrton Senna

12.30 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

13.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

13.40 ORF 1 – F1 News

14.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

14.10 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Großer Preis von Spanien (66 Runden)

16.40 ORF 1 – F1 Motorhome

16.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Rennen

18.10 ServusTV – Wiederholung Rennen

21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Icons: Disruptors - Jordan GP

23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6