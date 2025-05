Zak Brown (McLaren) in Monaco: Norris-Sieg WM-Wende?

​Lando Norris hat den prestigeträchtigen Grand Prix von Monaco gewonnen und liegt jetzt nur noch drei WM-Punkte hinter Leader Oscar Piastri. War das die Wende? McLaren-CEO Zak Brown gibt Antwort.

Werden wir am Ende der GP-Saison 2025 zurückblicken und sagen: Monaco war für Lando Norris die Wende zum Besseren?

Der 25-jährige Engländer musste sich nach seinem Sieg beim WM-Auftakt von Australien mehr und mehr die Butter vom Brot nehmen lassen vom aufsässigen Teamkollegen Oscar Piastri. Der stets coole Piastri schien die Oberhand gewonnen zu haben.

In Monte Carlo jedoch eroberte Lando Norris die Pole-Position, das war der Steilpass zum Sieg am Mittelmeer. McLaren-CEO Zak Brown: «Lando hat in diesem Jahr im dritten Quali-Segment einige Fehler gemacht, aber dieses Mal hat er perfekt abgeliefert.»

«Ich habe hier in Monte Carlo einen sehr konzentrierten Lando erlebt. Norris weiss, dass er eine gute Chance auf den WM-Titel hat. Und die will er nutzen.»



Aber was war hier dieses Mal anders? Hatte Zak am Samstag seinem Fahrer ins Gewissen geredet? «Ich sagte ihm einfach – bleib hellwach, aber mach dir keine Sorgen, wenn du nicht die perfekte Runde hinbekommst. Und dann ist er rausgefahren und hat genau das getan, die perfekte Runde gefahren.»



«Der Schlüssel zum Sieg hier war es, abgesehen von der Pole, keinen Fehler zu machen. Und genau das hat Lando getan, obschon der Druck enorm war. Er hat hier ein unglaubliches Wochenende gezeigt.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6