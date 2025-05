Hadjar/Racing Bulls/6.: Monaco-Plan perfekt umgesetzt

​Viel Applaus für den 20-jährigen Franzosen Isack Hadjar nach dem Monaco-GP: Bärenstarke Leistung des Parisers, hervorragendes Teamwork bei den Racing Bulls, hochverdienter sechster Platz.

Rang 6 für den Franzosen Isack Hadjar beim Grossen Preis von Monaco, der Racing Bulls-Fahrer setzt einen cleveren Plan der Racing Bulls perfekt um und liegt nach seiner Glanzleistung nun in der Fahrer-WM auf Platz 10. Gleichzeitig haben die Racing Bulls im Konstrukteurs-Pokal Aston Martin überholt.

Hadjar über sein Rennen: «Ein perfekter Sonntag für uns. Ich bin überglücklich. Ehrlich gesagt, hätte ich heute im Rennen nicht mehr erreichn können, also betrachte ich das als einen kleinen Sieg.»

«Wir hatten einen Plan, und den haben wir perfekt umgesetzt. Ich bin wirklich stolz auf das, was wir heute als Mannschaft erreicht haben, denn Liam hat P8 erreicht und mir zum sechsten Platz verholfen.»

«Ich fand es sehr interessant, dass wir zwei Stopps einlegen mussten. Vor dem Rennen gab es viel mehr zu bedenken, und wir haben es heute mit unserer Strategie perfekt hinbekommen. Seit letzter Woche in Imola haben wir an Tempo zugelegt und einen Schritt nach vorne gemacht, den wir auch in Monaco fortsetzen konnten.»



Racing Bulls-CEO Peer Bayer: «Wir wussten, dass die Strategie entscheidend sein wird. Es war aber auch klar, dass Lewis Hamilton hinter uns drängeln wird.»



«Es kam relativ schnell die Entscheidung, dass wir durch Liam Lawson diese Lücke aufbauen, damit Isack stoppen kann. Wir mussten die weichen Reifen einsetzen und diese Mischung wollten wir so schnell wie möglich loswerden, damit wir dann bis zum Ende fahren können.»



«Diese ganzen Wenn und Aber wurden komplett durchdiskutiert. Es war aber so, dass wir versuchen wollten, dass beide Jungs fair behandelt werden. Klarerweise geht es für uns um jeden Punkt im dichten Mittelfeld und dass es am Ende so geklappt hat, dass beide Punkten konnten, ist umso schöner. Ich glaube, einige Teams wurden vom Vorgehen von uns und auch von Williams überrascht.»



Kann man das in Monaco anders lösen? Bayer: «Wir haben in der Formel-1-Kommission lange und breit darüber diskutiert, was man machen kann. Wenn die Strecke keine Veränderung zulässt, dann war eben der einzige Ansatz hier einzugreifen über das Reglement.»



«Aber es gibt auch andere Ideen über den Lösungsweg Reifen. Vielleicht, dass man hier nur weiche Reifen fährt. Aber letztlich ist die Realität, dass du hier nicht überholen kannst. Egal wie schnell du bist, du kommst hier an diesen grossen Autos nicht vorbei.»



«Das Monaco-Wochenende für uns und für die Formel 1 wahnsinnig wichtig. Die Fans und unsere Partner lieben es, und man muss versuchen, den sportlichen Teil zu verbessern.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6