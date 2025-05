ServusTV: Nico Hülkenberg spricht über Monaco

Bei der ServusTV-Livesendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» spricht Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg über den prestigeträchtigen Grand Prix von Monaco, der am Sonntag über die Bühne ging.

Das Rennwochenende in Monaco fühlt sich auch für die routiniertesten Formel-1-Fahrer und GP-Berichterstatter immer wieder besonders an. Denn obwohl der Grand Prix auf dem Strassenkurs im mondänen Monte Carlo eigentlich einen Anachronismus darstellt, ist er auch ein Sinnbild für die Vierrad-Königsklasse.

Nicht nur, weil die Formel 1 seit Jahrzehnten das sonst überraschend verschlafene Fürstentum in eine grosse Feier verwandelt. Auch trennt sich bei der Suche nach der schnellsten Runde im Leitplanken-Labyrinth des kürzesten Rundkurses im GP-Kalender immer wieder die Spreu vom Weizen.

Zudem ist das Rennen für viele Fahrer ein Heimspiel, denn mehr als die Hälfte der aktuellen GP-Piloten ist in Monaco zuhause. Dazu gehört auch Nico Hülkenberg, der am Sonntag seinen zwölften GP-Einsatz in Monte Carlo bestritten und als Sechzehnter beendet hat. Der Wahl-Monegasse aus Deutschland ist zu Besuch im Hangar-7 und erzählt von seinen Erfahrungen in Monte Carlo.

Neben der Formel 1 ist auch König Fussball ein Thema. Denn es sind die Tage der Entscheidungen im europäischen Klubfussball: ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso krönte sich mit Tottenham Hotspur in einem rein englischen Finale zum Europa-League-Sieger. In Österreich konnte Sturm Graz in einem bis zum Schluss hochdramatischen Dreikampf den Meistertitel erfolgreich verteidigen. Und im DFB-Pokal fand das Bielefelder Märchen kein Happy End. Doch der Höhepunkt steht noch an: der Showdown um die Champions-League-Trophäe in München.

Gesprochen wird ausserdem über den Golfsport. Denn nach fünf Jahren kehrt die höchste Golf-Liga Europas nach Österreich zurück. Bei den zur DP World Tour zählenden, mit zwei Millionen Dollar dotierten Austrian Alpine Open (ab Donnerstag, 13 Uhr, auf ServusTV On) schlagen sieben Ryder-Cupper ab, darunter Kapitän Luke Donald, einst die Nummer 1 der Welt. Gespielt wird im Golfclub Gut Altentann in Henndorf am Wallersee, wo 1990 auch das erste Event der kontinentalen Elite auf rot-weiss-roten Fairways stattfand.

Moderation

Christian Nehiba

Themen

Fussball: Titelentscheidungen in Europa

Formel 1: Grand Prix von Monaco

Golf: Austrian Alpine Open

Gäste

Kevin Danso (Europa-League-Sieger mit Tottenham 2024/25)

Michael Konsel (Europacup-Finalist mit Rapid 1984/85, 1995/96)

Stephan Helm (Trainer Austria Wien)

Florian Klein (Meister mit Salzburg 2013/14, ServusTV-Experte)

Marko Stanković (Meister mit Austria Wien 2012/13)

Nico Hülkenberg (Sauber-Pilot, 235 Formel-1-Starts)

Bernd Wiesberger (acht European-Tour-Siege)