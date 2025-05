Fernando Alonso: «Froh» über Aus in diesem Jahr

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso ist 2025 noch ohne Punkte, schied in Monaco mit einem Defekt aus. Der Spanier erklärt, warum er bereitwillig alle Probleme in diesem Jahr annimmt – damit bloß 2026 gut läuft.

Schon wieder ein frustrierendes Formel-1-Wochenende für Altmeister Fernando Alonso! Der Aston-Martin-Pilot schied mit einem technischen Problem aus, blieb erneut ohne Punkte.

Alonso: «Ich hatte ein Problem mit dem Motor von Runde 15 an. Mir fehlte der elektrische Anteil, ich hatte also 160 PS weniger. Aber hier in Monaco ist das Tempo nicht so entscheidend, meine Rundenzeiten waren also in Ordnung. Ich habe also den sechsten Platz recht lange halten können.»

Bis Runde 38 – dann musste er mit einem technischen Problem in der Rascasse parken. Das Rennen war damit für den Spanier beendet – und Alonso bleibt auch im achten Rennwochenende ohne Punkte.

Alonso: «Der Motor ist ausgefallen, und das war nicht das Wochenende, das wir uns gewünscht hatten. Aber heute war es keine Frage von Glück oder Pech, es war nicht so, dass ein für uns falsch getimetes Safety-Car kam oder etwas anderes vom Himmel fiel und unser Auto getroffen hat. Heute gab es ein Problem mit unserem Motor, das wir untersuchen und für das nächste Mal beheben müssen.»

Nur vier Piloten sind 2025 noch punktlos, einer davon (Doohan) fährt nicht mal mehr. Die anderen (Colapinto und Bortoleto) sind Rookies. Nur Alonso passt in diese Liste nicht so recht rein. Der Spanier über seine schwierige Situation bislang in der Saison 2025: «Als Formel-1-Fahrer hat man keine Selbstzweifel. Aber manchmal zaubert einem ein gutes Ergebnis ein Lächeln auf die Lippen. Dann geht man am nächsten Tag etwas glücklicher zum Training. Aber in meinem Fall gibt es keine guten Nachrichten. Also muss ich morgen wieder zum Training und gut performen.»

Alonso versucht, es pragmatisch zu sehen – und positiv in die Zukunft zu schauen: «Ich würde mich freuen, wenn die gesamte Saison so verläuft und ich nächstes Jahr in Australien gewinnen kann. Für mich macht es keinen großen Unterschied, ob ich in Barcelona oder Kanada auf Platz 8 lande, ob ich dieses Jahr 8 oder 22 Punkte erziele. Das ändert nicht viel. Im nächsten Jahr, mit der Änderung der Vorschriften, hoffen wir jedoch, um die Meisterschaft mitkämpfen zu können. Daher bin ich froh, all die DNFs in diesem Jahr sammeln zu können»… und nicht im nächsten.

2026 tritt ein komplett neues Reglement für Chassis und Motoren in Kraft, Fernando Alonso und Aston Martin machen sich große Hoffnungen, mit den neuen Vorschriften wettbewerbsfähig zu sein – und konzentrieren auch weitgehend die Ressourcen aufs nächste Jahr.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6