Max Verstappen: «Der Kampfgeist ist immer da»

Auf welchen Strecken, die noch auf dem WM-Programm stehen, hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen die grössten Chancen auf einen Sieg? Der Red Bull Racing-Star beantwortet diese Frage.

Für Max Verstappen verlief das erste Saisondrittel nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Nach den ersten acht WM-Runden belegt der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team den dritten WM-Zwischenrang, sein Rückstand auf Spitzenreiter Oscar Piastri beträgt 25 Punkte. Zwei Siege konnte der vierfache Weltmeister in diesem Jahr einfahren.

Beide Triumphe feierte er auf Highspeed-Strecken, den ersten auf der Achterbahn von Suzuka, den zweiten auf der italienischen Strecke in Imola. Schwerer tat sich der 65-fache GP-Sieger auf den langsameren Kursen. Deshalb rechnet er sich auch in den folgenden Rennen vor allem auf den schnelleren Bahnen grössere Erfolgschancen aus.

Auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com erklärt Verstappen: «Nun, was das Auto angeht, sind die Strassenkurse nicht so gut. Ich denke, je schneller die Kurven durchfahren werden, desto konkurrenzfähiger sind wir. Denn auf diesen Strecken musst du nicht über die Randsteine brettern. Und unser Auto ist bei hohem Tempo gut.»

«Wir müssen das ändern, und auch in den mittelschnellen und speziell den langsamen Kurven etwas besser werden. Wir haben zwei Rennen gewonnen, und beide Siege fuhr ich auf Rundkursen ein, auf denen wir ziemlich flott unterwegs sind. Das zeigt, dass da unsere Stärken liegen», ergänzte der 27-jährige Niederländer.

Am aufregendsten finde er die Rennen, in denen er von Anfang an weiss, dass er schnell sei, betonte Verstappen daraufhin. «Was den Rest angeht, gebe ich immer mein Bestes, und in diesem Jahr haben wir ein paar wirklich positive Erlebnisse gehabt, aber auch ein paar negative. Bei einigen Rennen sind wir wirklich nicht bei der Musik, und das macht weniger Spass. Aber der Kampfgeist ist deswegen nicht kleiner, er ist immer da. Doch das heisst nicht, dass es mir Spass macht und ich es liebe.»

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6