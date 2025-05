Nico Rosberg über Hamilton, Verstappen, McLaren-Crash

​Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ist als GP-Experte für Sky nach Spanien gereist. Der 23-fache GP-Sieger spricht offen über die Qualitäten von Lewis Hamilton, Max Verstappen, Oscar Piastri und Lando Norris.

Die GP-Saison 2025 wirft viele spannenden Fragen auf: Wieso kommt Lewis Hamilton bei Ferrari nicht in Schwung? Wie kann sich Max Verstappen in der WM in der Nähe der überlegenen McLaren-Fahrer halten? Wie geht das McLaren-Stallduell zwischen Oscar Piastri und Lando Norris weiter?

Der 39-jährige Wiesbadener Nico Rosberg ist am Circuit de Barcelona-Catalunya vor Ort. Der Formel-1-Champion von 2016 stellt sein Fachwissen für unsere Kollegen von Sky in die Auslage.

Eines der heissesten Themen: Was ist los mit Lewis Hamilton? Wieso fährt der erfolgreichste Formel-1-Fahrer beim erfolgreichsten Formel-1-Rennstall dem Erfolg hinterher? Denn seien wir mal ehrlich: Abgesehen vom Sprint-Sieg in China und einer kampfstarken Leistung in Imola (von Startplatz 12 zu Rang 4) war da wenig zu sehen von den unbestrittenen Qualitäten des Engländers.



Nico Rosberg sagt über seinen früheren Mercedes-Stallgefährten: «Was wir derzeit erleben, das ist eine Fortsetzung seiner Leistungen im vergangenen Jahr. Da haben wir bereits gesehen, dass Lewis ein wenig nachgelassen hat, George Russell behielt oft die Oberhand. Und das setzt sich nun bei Ferrari fort, es fehlt einfach immer das entscheidende Fitzelchen Zeit.»



«Wir wissen alle, dass Charles Leclerc ein hervorragender Qualifyer ist, dennoch müsste Hamilton da näher dran sein. Was also ist los? Aus dem Bauch heraus würde ich sagen – auch wenn du der erfolgreichste aller Fahrer ist, wirst du irgendwann nicht mehr so schnell sein wie früher. Wir sprechen hier vom Faktor Alter. Und wenn du 40 bist, dann kommt dieser Moment unweigerlich. Selbst wenn du da nur eine Zehntelsekunde einbüsst, dann ist das schon eine Menge, denn keiner darf vergessen – Hamilton kämpft gegen die besten Fahrer der nächsten Generation.»



Wie schätzt Nico Rosberg die 2025er Leistungen von Max Verstappen ein? «Ich sage schon eine ganz Weile – Max gehört für mich zu den besten fünf Piloten aller Zeiten, neben Schumacher, Senna, Hamilton und Senna. Und das stellt Verstappen 2025 eindrucksvoll unter Beweis. Sein Auto ist überhaupt nicht gut, und doch hält er sich im WM-Kampf und hat sogar zwei Grands Prix gewonnen, in Suzuka und Imola. Max macht einen phänomenalen Job.»



Und hier die Zwischenbilanz von Rosberg in Sachen McLaren: «Oscar Piastri und Lando Norris liefern sich ein Duell auf sehr hohem Niveau, im besten Auto des Feldes. Letztlich gibt dann nicht den Ausschlag, wer mehr Talent hat, sondern wer mental stärker ist. Und da hat mir Piastri im ersten Saisondrittel mehr Eindruck gemacht, während Norris wiederholt in Selbstzweifel verfiel. So etwas erleben wir bei Piastri nicht.»



«Piastri bewahrt in heissen Situationen immer wieder kühlen Kopf, und ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, was passiert, wenn diese zwei Fahrer mal auf der Bahn mal so richtig aneinandergeraten. Ein solches Duell, wenn es hart auf hart geht, haben wir noch nicht gesehen.»





2. Training, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,760 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,046

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,070

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,070

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,260

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:13,298

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,301

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13.385

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,400

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,494

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,533

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,592

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,683

14. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,721

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,839

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,839

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,959

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,005

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,126

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,303





1. Training, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,718 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,085

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:14,096

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,238

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,294

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:14,339

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,597

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:14,605

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:14,643

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,746

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,751

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,786

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,798

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,865

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:14,935

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,155

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:15,298

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,369

19. Victor Martins (F), Williams, 1:15,522

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:15,530