Live-Ticker Spanien-Quali: Wer erobert Pole-Position?

​Am 31. Mai wird entschieden, wer den Grossen Preis von Spanien vom besten Startplatz in Angriff nehmen kann. Wir halten Sie mit unserem beliebten Live-Ticker über das Qualifying auf dem Laufenden.

Zu den Mythen der Formel 1 gehört: Die Pole-Position in Monaco garantiere schon fast den Sieg beim traditionsreichen Strassenrennen. Eine schöne Geschichte, aber falsch.

Denn in den vergangenen 34 Jahren hat sich gezeigt – rein statistisch ist die Pole-Position auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erhebliche wichtiger als auf dem Circuit de Monaco.

Hier die Sieger und die Piloten auf Pole in Spanien, seit auf der katalanischen Rennstrecke ausserhalb von Barcelona gefahren wird, also seit 1991. In Klammern immer ihr Startplatz.

1991: Nigel Mansell (GB), Williams (Startplatz 2)

1992: Nigel Mansell (GB), Williams (1)

1993: Alain Prost (F), Williams (1)

1994: Damon Hill (GB), Williams (2)

1995: Michael Schumacher (D), Benetton (1)

1996: Michael Schumacher (D), Ferrari (3)

1997: Jacques Villeneuve (CDN), Williams (1)

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (1)

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (1)

2000: Mika Häkkinen (FIN), McLaren (2)

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari (1)

2005: Kimi Räikkönen (FIN), McLaren (1)

2006: Fernando Alonso (E), Renault (1)

2007: Felipe Massa (BR), Ferrari (1)

2008: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari (1)

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP (1)

2010: Mark Webber (AUS), Red Bull Racing (1)

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing (2)

2012: Pastor Maldonado (YV), Williams (2)

2013: Fernando Alonso (E), Ferrari (5)

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2015: Nico Rosberg (D), Mercedes (1)

2016: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing (4)

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (2)

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2021: Lewis Hamilton (GB), Mercedes (1)

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing (2)

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing (1)

2024: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing (2)

Wir fassen zusammen: An 34 Rennwochenenden gewann in Spanien 23 Mal der Fahrer von der Pole-Position aus (Siegerquote 67,65 Prozent). Die Quote in Monaco liegt hingegen bei 50 Prozent.



Wie sich das auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya dieses Mal entwickelt, das verfolgen Sie am besten mit unserem Live-Ticker, ab ungefähr 15.30 Uhr, natürlich haben wir für Sie wie immer auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst, dazu das Rennprogramm für die Fans vor Ort.





Zeitplan Grosser Preis von Spanien

Samstag, 31. Mai

09.15–09.30: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

11.55–12.25: Formel 1 Boxenstopptraining

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (26 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

18.00–18.45: Erstes Rennen F1 Academy (16 Runden oder 30 Minuten)

17.15–18.40 Paddock Club Pit Lane Walk

17.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

17.25–18.30: Paddock Club Track Tour

19.45–20.45: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto



Sonntag, 1. Juni

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (25 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (37 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 60 Minuten)

12.55–13.40: Paddock Club Track Tour

12.55–13.40: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Spanien (66 Runden oder 120 Minuten)





Grosser Preis von Spanien im TV

Samstag, 31. Mai

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

09.30 Sky Sport F1 – McLaren's Meteoric Rise

11.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt - GP Monaco

11.30 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

12.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training

12.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 3. Training

12.30 Beginn 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

15.40 ORF 1 – F1 News

15.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

16.40 SRF info – Qualifying

17.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – F1: Wiederholung Qualifying

22.30 Sky Sport F1 – F1: Wiederholung Qualifying



Sonntag, 1. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

07.30 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

07.50 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt - GP Monaco

09.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Ayrton Senna

12.30 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Sebastian Vettel)

13.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

13.40 ORF 1 – F1 News

14.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

14.10 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Großer Preis von Spanien (66 Runden)

16.40 ORF 1 – F1 Motorhome

16.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Rennen

18.10 ServusTV – Wiederholung Rennen

21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Icons: Disruptors - Jordan GP

23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen





2. Training, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,760 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,046

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,070

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,070

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,260

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:13,298

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,301

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13.385

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,400

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,494

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,533

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,592

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,683

14. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,721

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,839

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,839

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,959

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,005

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,126

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,303





1. Training, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,718 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,085

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:14,096

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,238

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,294

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:14,339

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,597

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:14,605

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:14,643

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,746

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,751

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,786

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,798

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,865

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:14,935

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,155

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:15,298

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,369

19. Victor Martins (F), Williams, 1:15,522

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:15,530