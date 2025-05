Marko: «McLaren leicht vorne, Verstappen in der Nähe»

​WM-Leader Piastri vor Mercedes-Fahrer George Russell, dann mit identischer Zeit Max Verstappen und Lando Norris. Ist dies in Spanien die reale Reihenfolge? Red Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko ordnet ein.

Mit grosser Spannung wurde erwartet, was die neuen Belastungstests der FIA ändern würden in Sachen Kräfteverhältnis in der Formel 1. Nun ist erneut ein McLaren vorne, WM-Leader Oscar Piastri.

Zwischenbilanz von Red Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko am Circuit de Barcelona-Catalunya: «Generell hat sich das Feld dichter zusammengeschoben. Ferrari und Mercedes haben aufgeschlossen, wir auch.»

«Das Ganze wird im Zehntelsekunden-Bereich entschieden, wenn diese Tendenz so weitergeht. Aber grundsätzlich sind wir zufrieden, wir haben selten einen so guten Freitag gehabt. Dabei hat der weiche Reifen im Dauerlauf fast so gut gearbeitet wie der mittelharte.»



«Was die Flügel angeht, ist alles gleichgeblieben. Ich sehe eine leichte Überlegenheit von McLaren. Aber die Gegner sind in der Nähe, jetzt geht es um die Feinabstimmung, wie das im Rennen ablaufen wird.»



«Dieser Sprung für die McLaren-Konkurrenz, den manche schon vorhergesagt hatten, der ist ausgeblieben.»



«Was die Qualifikation angeht, müssen wir noch kleine Verbesserungen finden. Auf eine Runde scheint bei McLaren Piastri der schnellere Mann zu sein, im Dauerlauf war es Norris. Das spielt uns gut in die Karten, wenn wir uns dazwischenschalten können. Aber es wird wieder ganz eng.»





2. Training, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,760 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,046

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,070

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,070

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,260

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:13,298

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,301

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13.385

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,400

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,494

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,533

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,592

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,683

14. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,721

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,839

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,839

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,959

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,005

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,126

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,303





Erstes Training, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,718 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,085

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:14,096

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,238

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,294

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:14,339

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,597

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:14,605

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:14,643

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,746

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,751

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,786

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,798

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,865

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:14,935

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,155

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:15,298

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,369

19. Victor Martins (F), Williams, 1:15,522

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:15,530