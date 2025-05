Barcelona wie Imola? Warnung von Max Verstappen

In Imola war Max Verstappen schnell unterwegs, der Formel-1-Champion sicherte sich den Sieg. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass auch das Barcelona-Wochenende ein Erfolg wird, warnt der Red Bull Racing-Star.

Der Start ins Imola-Kräftemessen verlief verhalten für Max Verstappen, doch im Verlauf des Wochenendes konnte sich der Red Bull Racing-Star stetig steigern und am Sonntag sicherte er sich den Sieg auf der italienischen Strecke. Diesen feierte er dank eines starken Manövers nach dem Start aus der ersten Reihe, mit dem er an Polesetter Oscar Piastri vorbeizog.

Die Frage, ob das Wochenende in Barcelona genauso erfolgreich verlaufen wird, wollte der 27-jährige Niederländer nicht zu optimistisch beantworten. Noch bevor er die zweitschnellste Runde im ersten Training fuhr, erklärte er: «Natürlich endete das Wochenende in Imola sehr gut für uns. Aber ich weiss nicht, ob sich das repetieren lässt.»

Besser wäre es, direkt gut ins Wochenende zu starten. Doch das ist nicht so einfach, wie Verstappen weiss. Auf die Frage, wie er und sein Team das hinbekommen könnten, sagte er: «Das versuchen wir natürlich an jedem Trainingsfreitag. Aber aus irgendeinem Grund ist es mit unserem Auto nicht so einfach, denn man kann das optimale Arbeitsfenster leicht verfehlen.»

«Wenn wir es richtig hinbekommen, dann läuft alles ziemlich gut ab und es funktioniert auch ganz gut. Aber das Arbeitsfenster ist sehr, sehr eng, deshalb müssen wir abwarten und schauen, was wir machen können. Ich hoffe natürlich, dass wir gleich auf Touren kommen können, aber wenn das nicht der Fall ist, werden wir alles daran setzen, um wieder die Wende zu schaffen», betonte der 65-fache GP-Sieger.

Erstes Training, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,718 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,085

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:14,096

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,238

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,294

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:14,339

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,597

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:14,605

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:14,643

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,746

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,751

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,786

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,798

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,865

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:14,935

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,155

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:15,298

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,369

19. Victor Martins (F), Williams, 1:15,522

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:15,530