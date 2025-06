Dr. Helmut Marko zu Verstappen: «Fahrweise aus Frust»

​Heisse Szenen im Spanien-GP: Kollisionen von Max Verstappen mit Leclerc und Russell, Strafe für den Niederländer, nur Zehnter. Was Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko dazu sagt.

Das gefror den Formel-1-Fans gleich mehrfach das Blut in den Adern: Max Verstappen – in der Schlussphase auf harten Reifen unterwegs, seine Gegner auf weichen – in der Kurve vor Start und Ziel fast abgeflogen, dann Berührung mit Leclerc. Später eine weitere Berührung mit Russell und dann erneut eine, nachdem der vierfache Weltmeister die Anweisung erhalten hatte, Russell vorbeizulassen.

Verstappen erhielt noch im Rennen eine Zehnsekundenstrafe, damit rutschte er ab auf Platz 10. Der Niederländer schäumt, und in den sozialen Netzwerken ist der Teufel los. Der 65-fache GP-Sieger wird noch zur Rennleitung müssen, durchaus denkbar, dass da nochmals dicke Post kommt.

Inzwischen aber die erste Einschätzung von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko bei den Kollegen von Sky: «Grundsätzlich haben wir gesehen, dass wir etwas riskieren müssen, um da überhaupt eine Chance zu haben. Wir haben dann unser Glück ein einer Dreistopp-Strategie gesucht.»

«Leider ist uns dann zum Schluss die Safety Car-Phase in die Quere gekommen. Natürlich holten alle Fahrer nochmals Reifen ab, wir hatten aber nur noch einen Satz der harten Mischung übrig, und der war natürlich in dieser Phase der komplett falsche Reifen. Vor allem die Aufwärmphase war ganz schwierig.»



«Wir haben ja alles den Schlenker von Max gesehen, Eingangs Start und Ziel. Aber so geht das halt – wenn man etwas riskiert, dann kann das auch in die andere Richtung gehen.»



«Beim Re-Start war die Stimmung aufgeheizt, und durch diesen schlechten Reifen, mit dem Max überhaupt keinen Grip hatte, er hätte ja fast das Auto aus der Kontrolle verloren, dann auch noch die Situation mit Leclerc. Ich will da lieber nicht ins Details gehen.»



«Max ist in diesem Rennen lange vorne mitgefahren, aber dann durch die für uns unglückliche Safety Car-Phase und die erzwungene Reifenwahl war ein gewisser Frust bei Max da, und der hat sich dann auch in der Fahrweise ausgedrückt.»



«Wir waren hier überrascht vom Rückstand in der Quali. Im Rennen war McLaren schneller und auch besser in Sachen Reifenverschleiss. Daher der Wechsel auf drei Stopps. Phasenweise waren wir dadurch sogar am Norris dran, und wir hätten hier eigentlich Dritter werden müssen.»



«Der Rückstand auf McLaren wird jetzt langsam beängstigend; vor allem auch deswegen, weil wir das Tempo von McLaren trotz unserer Verbesserungen am Wagen nicht halten können. Wir sind ungefähr so zwei, drei Zehntel langsamer. Einen solchen Rückstand kann auch Verstappen nicht aufholen, da müssen wir zulegen.»



«Wir brauchen einen Wagen mit besserer Fahrzeugbalance und mit mehr Speed, ein besser ausbalanciertes Auto schont auch die Reifen mehr. Daran arbeiten wird. Wir haben Fortschritte gemacht, aber nicht genügend, um McLaren zu besiegen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11