Lewis Hamilton einsilbig: Podest-Hoffnung zerschlagen

Lewis Hamilton ging mit der Hoffnung auf einen Podestplatz in den Spanien-GP, musste sich aber mit dem sechsten Platz begnügen. Danach gab der sichtlich emotionale Ferrari-Pilot nur einsilbige Antworten.

Mit der grossen Hoffnung, seinen ersten GP-Podestplatz in Ferrari-Rot zu feiern, startete Lewis Hamilton von Position 5 in den Spanien-GP. Doch das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya verlief nicht wie gewünscht für den siebenfachen Weltmeister. Nach 66 Rennrunden kam er 15,508 sec nach Sieger Oscar Piastri als Sechster ins Ziel. Sein Teamkollege Charles Leclerc schaffte es hingegen als Dritter aufs Podest.

Danach war er sichtlich aufgewühlt, und so gar nicht in Laune, die Fragen der TV-Kollegen zu beantworten. «Das war kein guter Tag, die Strategie war gut, das Team hat einen grossartigen Job gemacht, das ist eigentlich alles», sagte er nüchtern.

Als «Sky Sports F1-Reporterin Rachel Brookes ihm sagte, dass sie es hasse, ihn in dieser Stimmung zu erleben, antwortete er schroff: «Was soll ich denn sagen? Ich hatte wirklich einen schlechten Tag und habe eigentlich gar nichts zu sagen. Es war ein schwieriger Tag, da gibt es nichts hinzuzufügen. Es macht auch keinen Sinn, das zu erklären. Das ist nicht deine Schuld, ich habe einfach nichts zu sagen.»

Beim Kollegen von «F1TV» erklärte er: «Das Team hat einen wirklich guten Job gemacht. Das ist wirklich alles, was ich sagen kann.» Und er sagte zum späten Platzverlust gegen Nico Hülkenberg: «Ich hatte am Ende einfach keinen Speed am Ende.» Auf die Frage, was er aus den drei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden in Imola, Monaco und Barcelona mitnehmen könne und wie viel er über sein Auto gelernt habe, sagte er: «Absolut nichts.»

Das Ferrari-Team zitierte den Rekord-GP-Sieger mit folgenden Worten in der Pressemitteilung: «Der heutige Tag verlief definitiv nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Nach einem ziemlich guten Qualifying und der verbesserten Performance des Autos fühlte ich mich vor dem Rennen gut. Aber während des gesamten Rennens war die Balance nicht optimal und uns fehlte von Anfang an das Tempo. Wir haben keine Erklärung dafür, also müssen wir uns nun mit den Daten und den zugrunde liegenden Problemen befassen. Herzlichen Glückwunsch an Charles, er hat einen grossartigen Job gemacht und den Podestplatz voll und ganz verdient.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11