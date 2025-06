Fernando Alonso: «Mussten mehr Risiko eingehen»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso sicherte sich beim Heimrennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya den neunten Rang. Der zweifache Weltmeister erklärte dennoch: «Ich hatte ein besseres Renntempo erwartet.»

Fernando Alonso hatte im Qualifying zum Spanien-GP mit dem zehnten Platz den Grundstein für ein gutes Rennergebnis vor heimischer Kulisse gelegt. Der Asturier, der in den ersten acht Rennwochenenden ohne Punkte geblieben war, schaffte es als Neunter ins Ziel und durfte damit seine ersten beiden WM-Zähler bejubeln.

Dennoch erklärte der 43-Jährige: «Das Rennen war schwieriger als erwartet. Wir waren auf den Geraden sehr langsam, deshalb musste ich beim Überholen kreativ sein. Ich habe in der dritten Kurve angegriffen, was kein typischer Platz für ein Manöver ist.»

Und Alonso erklärte gewohnt unverblümt: «Ich habe mich am Samstag im Auto wohler gefühlt als am Sonntag. Und im Rennen mussten wir mehr Risiken eingehen, denn das Überholen war schwierig, und es ist auch knifflig, wenn man einem Gegner dicht folgt, weil das die Reifen killt.»

«Wir waren aggressiv, und wie gesagt, ich hatte mir mehr vom Renntempo erwartet. Aber ich freue mich sehr über die ersten Punkte – auch für die Fans, die am Ende richtig aufgeregt waren. Ich sah, wie sie in den letzten Runden von den Sitzen aufsprangen und mitfieberten. Das war natürlich schön», fügte der 32-fache GP-Sieger an.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11