George Russell: «Verstappen? Das roch nach Absicht»

​Ein beinhartes Duell mit George Russell war Auslöser für den grossen Aufreger im Spanien-GP: zwei Mal Kollision mit dem Auto von Max Verstappen, Strafe für den Weltmeister, klare Worte des Engländers.

Grosser Preis von Spanien, Max Verstappen gegen George Russell – ausgerechnet wieder diese zwei! Nach dem Re-Start versuchte Red Bull Racing-Star Max Verstappen verzweifelt, seinen harten Reifen so etwas wie Haftung abzugewinnen, er war gegen seine Gegner mit weichen Reifen machtlos wie ein Boxer, dem ein Arm auf den Rücken gebunden wird.

Es kam, wie es kommen musste: Berührung zuerst zwischen Verstappen und Leclerc, dann zwei Mal zwischen Verstappen und Russell, Verstappen, ohnehin schon wütend, dass er mit harten Walzen herumeiern musste, zeterte am Funk, weil er die Position gegen Russell preisgeben musste, eine weitere Berührung, als er diesen Wechsel vollzog, worauf er von den Rennkommissaren eine Zeitstrafe erhielt, die ihn auf Platz 10 zurückwarf.

Verstappen und Russell, Moment mal, da war doch was?

Ah ja, genau – die beiden gerieten in Katar 2024 heftig aneinander. Verstappen damals im Training im Schleichgang, als Russell herangeschossen kam, der Engländer tat so, als wäre es um Leben und Tod gegangen, prompt erhielt Max von den Rennkommissaren die Strafe von einem Rang zurück, und die Pole erhielt – Russell!



Max erzählte später, Russell habe sich vor den TV-Kameras ganz anders verhalten als später bei den Rennkommissaren. Der gegenseitige Respekt war verduftet.



Verstappen: «Ich habe einfach noch nie jemanden erlebt, der so aktiv versucht, einem anderen Fahrer eine Strafe aufzudrücken. Zu lügen über das, was ich tat und warum ich es tat. Und das hat sie klar beeinflusst. Es war schockierend, was da abging.»



Und nun? Russell nach dem Rennen über die heissen Sekunden mit Verstappen: «Dieses Aufeinandertreffen war völlig unnötig, damit hat er sich nur selber geschadet.»



«Ich war so überrascht wie wohl ihr alle. Ich habe solche Manöver in Rennsimulationen gesehen oder bei Go-Kart-Rennen, aber noch nie in der Formel 1. Ich weiss wirklich nicht, was ihm da durch den Kopf gegangen ist. Das roch nach Absicht und kam ziemlich überraschend. Nun, letztlich sind wir Vierte geworden und er wurde Zehnter.»



Auf die Frage an Russell, ob Verstappen eine härtere Strafe erhalten sollte, meint George: «Darüber habe nicht ich zu urteilen. Darüber denke ich auch nicht nach, denn das macht unseren Rennwagen nicht schneller.»



«Wenn alles normal gelaufen wäre, dann hätten wir wohl Platz 4 hinter Max und vor Leclerc erreicht. Dann jedoch hat die Safety Car-Phase alles durcheinander gewürfelt.»



«Max ist ein fantastischer Fahrer, und so viele Menschen blicken zu ihm auf. Es ist einfach jammerschade, dass dann so etwas passiert, schade und unnötig, und er schneidet sich damit nur ins eigene Fleisch.»



«Aber das ist bei ihm oft so – in Austin 2024 sehr clever gegen Norris, eine Woche darauf in Mexiko dann merkwürdige Aktionen. Was für ein grandioses Manöver von ihm in Imola 2025 gegen Piastri, um die Führung an sich zu reissen, und dann das hier. Er hat sich selber und das Team viele Punkte gekostet. Aber ich werde deswegen keine schlaflosen Nächte haben.»







Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe







WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11