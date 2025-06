Toto Wolff zu Max Verstappen: «Ich verstehe es nicht»

​Die Kollision zwischen Max Verstappen und George Russell im Spanien-GP gibt anhaltend zu reden. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt: «Ich weiss nicht, was sich Max dabei gedacht hat.»

Vielleicht werden wir eines Tages auf diese Saison 2025 zurückblicken und sagen: Die Kollision von Verstappen mit Russell in Spanien, seine Strafversetzung und der daraus resultierende zehnte Platz, das war der entscheidende Moment, in dem die Titelverteidigung von Max an den Rand der Unmöglichkeit gedrängt wurde.

Fakt ist: Fünfter Saisonsieg von WM-Leader Oscar Piastri, WM-Führung ausgebaut, der Australier nun zehn Punkte vor seinem McLaren-Stallgefährten Lando Norris. Verstappen gleichzeitig nur Zehnter in diesem Grand Prix, jetzt schon 49 Punkte hinter Piastri, das sind fast zwei GP-Siege.

Jeder hat seine eigene Perspektive auf die Aktion von Verstappen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt: «In der Situation flogen natürlich die Fetzen. Max war auf harten Reifen unterwegs, damit hatte er offensichtlich keinen Grip. Es gab zuerst die Berührung mit Leclerc, und was danach mit ihm los war, das weiss ich nicht. Zuerst dachte ich, dass er ein Problem am Auto hatte. Vielleicht war er aber auch einfach nur genervt von seiner Situation, so dass er in der Kurve vom Gas ging.»

«Aber dass er aus purer Wut so gehandelt hat, fällt mir wirklich schwer zu glauben. Denn das wäre zu offensichtlich gewesen. Tatsache ist, dass ich nicht weiss, was sich Max dabei gedacht hat.»



«Ich überlegte mir auch: Vielleicht will er George so geschickt vorbeilassen, dass er gleich wieder die Chance erhält zum Gegenangriff, aber das hat nicht geklappt. Das Ganze ist für mich etwas unverständlich.»



Wolff weiter: «Es gehört zu den ganz grossen Sportlern, dass sie manchmal das Gefühl haben, die ganze Welt sei gegen sie, und dann schöpfen sie fabelhafte Leistungen aus sich heraus. Dabei ist die Welt gar nicht gegen sie, sondern sie haben einfach einen Fehler gemacht. Wir haben so etwas von Max Verstappen jedenfalls schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich will darüber nicht urteilen, ohne alle Fakten zu kennen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11