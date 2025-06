George Russell & Isack Hadjar: Extrarunden in Spanien 03.06.2025 - 20:39 Von Vanessa Georgoulas

© Pirelli Isack Hadjar war der fleissigere der beiden GP-Stars, die am Dienstag zum Pirelli-Test ausrückten © Pirelli George Russell drehte zu Testzwecken 136 Runden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und war der schnellere Fahrer auf der Bahn

Nicht alle Formel-1-Stars und GP-Teammitglieder traten nach dem Rennsonntag in Barcelona die Heimreise an. George Russell und Isack Hadjar rückten am heutigen Dienstag zum Pirelli-Test aus – und drehten viele Runden.