Tom Kristensen: Formel-1-Erlebnis im vergangenen Jahr

Der ehemalige F1-Testfahrer und neunfache Le Mans-Sieger Tom Kristensen freut sich auf den Einstieg von Audi in die Königsklasse. Im SPEEDWEEK.com-Interview spricht er über das Projekt und seine eigene F1-Erfahrung.

Tom Kristensen ist mit dem Rekord von neun Gesamtsiegen in den 24 Stunden von Le Mans der «Monsieur Le Mans». Der nun 57-jährige Däne, der sieben seiner Erfolge mit Audi feierte (de facto auch den achten im Bentley mit Audi-Technik) macht sich auch Gedanken, ob der Wechsel der Ingolstädter von der über lange Zeit dominierten Langstreckenszene in die Formel 1 der richtige war.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com sagt Kristensen: «Die Erfolge im Langstreckensport haben sicher eine Basis für Audi gelegt, auf der man für die Formel 1 aufbauen konnte. Ich verdanke Audi immens viel. Nun geht Audi in die Formel 1, und ich bin gespannt, wie sich das Projekt entwickeln wird. Ob es ein richtiger Schritt war, wird sich erst zeigen. Wenn sie nicht erfolgreich sind, ist es jedenfalls ein Lernprozess.»

Ob der von Königin Margrethe II. zum Ritter geadelte Kristensen bedauert, nie zu Formel-1-Rennen gekommen zu sein? Das erklärt der ehemalige Testfahrer so: «Ich habe großen Respekt für alles, was in der Formel 1 jetzt vorangebracht wird, von Stefano Domenicali (Formel-1-Chef, Anm.), den Teambossen und den Fahrern. Ich bin auch ein Botschafter, was ein Privileg ist. Ich bin Formel 1 als Testpilot gefahren für Williams, Jaguar und Michelin, aber meine Karriere hat sich dann anders entwickelt. Ich bekam kein zufriedenstellendes Angebot in der Formel 1, trotz des Testens. Sicher hätte ich gerne Formel-1-Rennen bestritten, aber ich bedaure nicht, dass es nicht gelang. Mit den besten Teamkollegen das größte Langstreckenrennen zu bestreiten, ist ein tolles Privileg. Und ich bin oft gegen etablierte Formel-1-Piloten angetreten.»

Und Tom erzählt beiläufig, dass er erst kürzlich wieder eine Honorarnote an Jaguar Racing über ausstehende 20.000 Dollar für Testarbeit vor über 20 Jahren schickte. Ein Formel-1-Erlebnis der aktuelleren Art hatte er erst im Vorjahr: «Ich durfte letztes Jahr im September auf dem Red Bull Ring einen McLaren dank der Einladung von Zak Brown (McLaren-CEO, Anm.) fahren. Aber ich muss sagen, bei den Fliehkräften in den Kurven ging mir schnell die Luft aus!»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11