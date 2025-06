Wegen Brandgefahr: Neue Vorschrift für GP-Teams 04.06.2025 - 12:11 Von Vanessa Georgoulas

© Andy Hone / Getty Images Für die spektakulären Funken sorgen weiterhin Titan-Verstärkungen an der Planke am Unterboden

Die Formel-1-Verantwortlichen haben in Barcelona eine Änderung des Materials der Verstärkungen am Unterboden getestet, um Brände durch Funkenflug zu vermeiden, wie wir sie in diesem Jahr in Suzuka erlebt haben.