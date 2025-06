Highspeed & Hollywood: F1-Spektakel am Red Bull Ring

In der Fan Zone kommen die Zuschauer auch musikalisch auf ihre Kosten

Bald trifft sich wieder die Motorsport-Elite in Spielberg auf dem Red Bull Ring. Wenn die Formel-1-Stars um Ruhm, Ehre und WM-Punkte kämpfen, wird den Zuschauern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten.

Mit der Motorsport-Weltelite, dem Heimrennen des rot-weiß-roten Rennstalls Red Bull Racing und einzigartigen Side Events zündet Österreichs größtes Sport-Event des Jahres wieder ein wahres Entertainment-Feuerwerk! Die Fans dürfen sich von 27. bis 29. Juni rund um die Formel 1 am Spielberg auf die Legends Parade, Autogramm-Sessions mit den WM-Piloten, Live-Konzerte, Emotionen und Stimmung auf dem gesamten Grand-Prix-Areal freuen.

Die Formel 1 steht 2025 ganz im Zeichen von Hollywood. Rechtzeitig zur Premiere von «F1® The Movie» reiht sich auch eines der Original-Rennfahrzeuge des APXGP Teams aus dem Film, gefahren von Brad Pitt, unter automobile Hollywoodstars am Spielberg. Am Red Bull Ring lassen bei der Legends Parade zahlreiche heiße Eisen aus der Traumfabrik und aus TV-Klassikern Emotionen und viele Erinnerungen hochleben.

Überwiegend originale Filmfahrzeuge, wie der Aston Martin DB5, von James-Bond-Darsteller Sean Connery in «Goldfinger», oder der 1968er-Ford Mustang aus dem Kultstreifen «Bullitt» mit Steve McQueen, der 1967er-Ford Mustang «Eleanor» von Nicolas Cage aus «Nur noch 60 Sekunden» sowie zahlreiche famose Boliden aus der «Fast & Furious»-Reihe sind live und hautnah im Herzen der Steiermark zu bewundern.

Ikonische Rennwagen des Motorsports, die mit ihren Piloten zu Hauptdarstellern von Verfilmungen wurden, wie Niki Laudas 1975er-Ferrari 312T und der 1976er-Ferrari 312T2 aus dem Film «Rush» sind Highlights im Line-up. Nicht nur Vierrad-Prachtexemplare sind am Start, sondern auch eine Kawasaki GPz 900R Ninja, wie sie mit Tom Cruise in «Top Gun» Berühmtheit erlangte.

Das legendäre Bike wird gemeinsam mit seinem «Filmpartner», einem Porsche 356 Speedster ein paar Runden auf der Grand-Prix-Strecke drehen. Alle Fahrzeuge sind in der F1 Fan Zone ausgestellt, mit dabei auch der A-Team-Van oder der Dodge Charger «General Lee» aus «Ein Duke kommt selten allein».

Volles Formel-1-Programm am Red Bull Ring

Ein unvergessliches F1-Erlebnis im Herzen der Steiermark ist auch 2025 garantiert. Formel 1 hautnah, WM-Stars auf Augenhöhe beim Meet the Drivers und am Styrian Green Carpet, Drift Shows und Air Displays sorgen für ein perfektes Race Weekend.

In der F1 Fan Zone dürfen sich die Besucher zudem auf Live-Konzerte und Fan-Challenges freuen. Acts wie Toby Romeo, Folkshilfe, VIZE, 2:tages:bart, Knallblech oder RIAN machen am Freitag und Samstag ordentlich Stimmung.

Im Steiermark Village gegenüber vom Red Bull Wing sind Fans uriger Klänge zu Hause. Das finale musikalische Highlight des Rennwochenendes liefert DJ Felix Wurz im Rahmen der Track Celebration nach der Siegehrung auf Start-Ziel.

Alle Infos und Tickets für den Formel-1-GP in Österreich sind online auf der Website des Red Bull Rings zu finden.