Formel-1-Zukunft von Fernando Alonso: Keine Garantien

Die F1-Stars treten 2026 mit einer neuen Fahrzeuggeneration in der WM an. Wie das neue Auto sein wird, ist für Fernando Alonso ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung über seine Zukunft. Es ist aber nicht der einzige.

Die Formel-1-Karriere von Fernando Alonso ist beachtlich, und zwar nicht nur wegen der Erfolge, die der Spanier in der Königsklasse gefeiert hat, sondern allein schon wegen ihrer Länge. Denn als der Asturier am 4. März 2001 seine GP-Premiere im Albert Park von Melbourne bestritt, waren mit Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson, Oliver Bearman, Franco Colapinto und Gabriel Bortoleto sieben seiner aktuellen Gegner noch gar nicht auf der Welt.

Deshalb wird auch immer wieder die Frage gestellt, wie lange der zweifache Champion noch in der Königsklasse mitkämpfen wird. Zuletzt wurde er gefragt, ob die neue Fahrzeuggeneration, die im nächsten Jahr auf die Strecke kommt, eine entscheidende Rolle bei seiner Zukunftsplanung spielen werde. Und Alonso erklärte: «Natürlich ist das sehr wichtig, aber es ist nicht entscheidend.»

«Ich denke, ich werde erst schauen, wie das Jahr beginnt und wie motiviert ich bin. Jedes Jahr geht man mit einer anderen Stimmung in die Saison. Man hat ein anderes Gefühl dafür, wie die eigene Leistung sein wird, wie stark man sich fühlt, wie motiviert man ist, die eigene Fitness auf einem so hohen Niveau zu halten, wie die persönliche und familiäre Situation aussieht – alle diese Faktoren spielen eine Rolle bei den wichtigen Entscheidungen im Leben», führt der 43-Jährige aus.

Alonso, der nach der Saison 2018 eine dreijährige Formel-1-Pause eingelegt hatte, um sich anderen motorsportlichen Herausforderungen in unterschiedlichen Serien zu stellen, will sich ganz sicher sein, dass er seine GP-Karriere beenden will, bevor er geht. «Du musst spüren, wann es an der Zeit ist, und dieses Gefühl hat sich noch nicht eingestellt. Ich steige ins Cockpit und bin auf der Startaufstellung und ich bin einfach nur glücklich und motiviert, eine gute Leistung abzuliefern.»

«Letztlich wird mir auch die Stoppuhr sagen, wann es Zeit ist. Vielleicht sorgt auch mal eine schlechte körperliche Verfassung dafür, oder dass ich Schmerzen beim Fahren verspüre. Manchmal verletzt du dich, oder hast ein paar schlechte Rennen», fährt der GP-Routinier fort.

«Doch selbst wenn ich gesund bleibe, wird irgendwann einmal der Tag kommen, an dem die Stoppuhr mir sagen wird, dass ich nicht schnell genug bin und keine gute Runde mehr zusammenbekomme. Doch bisher bin ich sehr glücklich, was das angeht. Ich freue mich, auf der Startaufstellung zu stehen, und auch wenn die Ergebnisse manchmal nicht so gut sind, bin ich nach jedem Rennen motiviert, beim nächsten Mal wieder besser zu sein. Das alles ist noch sehr präsent, aber es gibt keine Garantie, dass es immer so weitergeht», ergänzte der 32-fache GP-Sieger.

