Valtteri Bottas: «Ich will nicht, dass es so endet»

Mit der Formel 1 hat Valtteri Bottas noch nicht abgeschlossen. Der Finne, der im vergangenen Jahr seine 12. Formel-1-Saison beendete und dann auf die Ersatzbank wechselte, hofft auf ein Comeback in der Startaufstellung.

Von 2013 bis 2024 war Valtteri Bottas Teil der Formel-1-Startaufstellung. Die ersten vier Jahre seiner GP-Karriere ging er für das Williams-Team an den Start, danach folgten fünf Jahre an der Seite von Lewis Hamilton bei Mercedes, bevor er drei Jahre in Diensten des Sauber-Rennstalls stand.

Seine erfolgreichste Phase erlebte er beim Werksteam der Sternmarke, mit dem er zwei Mal WM-Zweiter und zwei Mal WM-Dritter wurde. In dieser Zeit feierte er auch alle zehn GP-Siege. Danach folgte eine Durststrecke mit den Schweizern, in der er es in 68 Rennen nur 13 Mal in die Punkte schaffte. Nach dem Saisonfinale 2024 verabschiedete er sich auf dem 22. WM-Rang liegend vorerst aus dem Feld der GP-Stars.

Seitdem steht er bei Mercedes an der Seitenlinie – und träumt von einer Rückkehr. Denn mit der Formel 1 hat er noch nicht abgeschlossen, wie er im Podcast «Beyond The Grid» betont. «Es war nicht mein eigener Wunsch, ohne Cockpit dazustehen. Ich spüre klar und deutlich, dass ich mit der Formel 1 noch nicht abgeschlossen habe – und dieses Gefühl stellte sich ziemlich rasch ein, als klar war, dass ich für dieses Jahr kein Cockpit finden würde.»

Der 35-Jährige ist sich sicher: Ich habe noch was zu bieten, die Formel 1 steht für mich immer noch an erster Stelle. Dieses Gefühl wurde als Zaungast immer stärker – und nun fehlt mir das Rennfahren wirklich sehr. Ich denke einfach, so, wie die letzten beiden Jahre verlaufen sind – ich will nicht, dass es so endet. Gegen Ende des vergangenen Jahres war ich in einigen Qualifyings und Rennen besser denn je. Ich habe noch keine Verschlechterung bei mir festgestellt. Deshalb will ich auch weitermachen. Klar baut der Mensch irgendwann einmal ab, aber bei mir ist es noch nicht soweit.»

Hoffnung gibt ihm der Cadillac-Einstieg. Mit Blick auf die Fahrerwahl des baldigen Neulings in der Boxengasse sagt Bottas: «Ich glaube nicht, dass da grosse Eile besteht. Sie waren sehr stark damit beschäftigt, das Auto fürs nächste Jahr zu bauen. Ich weiss aber, wann ich wissen will, wie es im nächsten Jahr weitergeht und welche Pläne ich machen muss. Ich denke, der August ist ein ziemlich guter Zeitpunkt, den man dafür ins Visier nehmen kann. Aber ich hoffe, dass wir schon früher etwas hören werden»

Der Formel-1-Routinier weiss, dass er nicht der einzige Fahrer ist, der für Cadillac in Frage kommt. «Ich denke, sie haben ein paar Piloten auf der Liste und ich kann mir vorstellen, dass meine Erfahrung mit drei verschiedenen Teams – von denen eines sehr erfolgreich war – hilfreich wäre. Auch mit Williams erzielte ich ein paar grossartige Ergebnisse, deshalb hoffe ich, dass ich in einer guten Position bin.»

«Ich selbst sehe ein sehr interessantes Projekt, etwas Neues in der Formel 1, ein amerikanisches Team, das vielleicht eine andere Sicht auf diesen Sport hat als die anderen. Es wäre wirklich sehr interessant, da als Fahrer mit an Bord zu sein und alles von Anfang an mitzuerleben. Denn das Team beginnt bei Null. Da kannst du als Fahrer einen grossen Einfluss auf gewisse Dinge haben, etwa auf die Richtung, in die es gehen soll. Das wäre sehr motivierend und auch eine grosse Befriedigung, wenn dies dann zum Erfolg führt. Ich denke, dass es auch ein guter Zeitpunkt ist, um wieder einzusteigen, weil sich die Regeln radikal verändern und du nie wissen kannst, ob du es gleich richtig hinbekommst. Dann kannst du von Anfang an richtig gut unterwegs sein», ergänzte der 67-fache GP-Podeststürmer.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11