Verstappen-Funkspruch: Mika Häkkinen überrascht

Formel-1-Champion Max Verstappen erlebte einen schwierigen Grand Prix auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Ein Funkspruch des Red Bull Racing-Stars überraschte GP-Veteran Mika Häkkinen.

Der Spanien-GP verlief für Max Verstappen zunächst gar nicht schlecht. Mit der Entscheidung, eine 3-Stopp-Strategie umzusetzen, schaffte es der Titelverteidiger an die Spitze des Feldes, wenn auch nur für sechs Runden. Auch nach dem zweiten und dritten Stopp war er auf Podestkurs unterwegs.

Doch als das Safety-Car auf die Strecke kam, weil Kimi Antonellis Mercedes von der Piste geschafft werden musste, bekam der vierfache Weltmeister die harten Reifen aufgezogen. Damit hatte er beim Restart keine Chance, erst flog er fast ab, dann kam Russell vorbei und schliesslich kam es zur Kollision mit dem zweiten Sternfahrer, mit der sich Verstappen eine 10-sec-Zeitstrafe und zwei schmerzliche Strafpunkte einhandelte.

Der Niederländer wunderte sich beim letzten, nicht von Anfang an geplanten Stopp über die Reifenwahl seines Teams, wie der Funkverkehr zwischen dem Titelverteidiger und seinem Renningenieur an der Boxenmauer offenbarte. Und das sorgte wiederum bei Mika Häkkinen für hochgezogene Augenbrauen.

Der zweifache Champion erklärt im «Drive to Wynn»-Podcast: «Ich habe mich sehr gewundert über die Frage von Max, warum die harten Reifen aufgezogen wurden. Normalerweise weiss ein Fahrer genau, welche Reifen er noch hat und in welcher Verfassung diese sind, wenn er im Rennen an die Box abbiegt.»

«Als ich sah, dass sie ihm die harten Reifen montierten, dachte ich mir, dass das nicht gut enden und er Mühe haben würde, weil er die Reifen nicht auf Temperatur bringen kann. Es war klar, dass er keinen Grip finden und überholt werden wird», ergänzt der 20-fache GP-Sieger.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11