Ferrari will nachlegen: Kampfansage von Fred Vasseur

Nur McLaren konnte in den drei bisherigen Europa-Rennen mehr Punkte holen als Ferrari. Die Roten sind auf den 2. WM-Rang vorgerückt. Auf den Kanada-GP hat sich das Team gut vorbereitet, betont Teamchef Fred Vasseur.

Zuletzt absolvierte das Formel-1-Feld drei Grands Prix an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Mit den Rennen in Imola, Monte Carlo und Barcelona starteten die GP-Stars und ihre Mannschaften in die Europa-Saison. Und für Ferrari verlief diese bisher sehr erfreulich.

Charles Leclerc und Lewis Hamilton sammelten in den drei jüngsten Kräftemessen 71 WM-Zähler. Nur WM-Spitzenreiter McLaren war mit 116 Punkten erfolgreicher unterwegs. Das freut auch Teamchef Fred Vasseur, der für das anstehende Rennwochenende in Kanada ein klares Ziel vorgegeben hat.

Der Franzose betont: «Wir haben nun eine ganze Reihe von Rennen hinter uns, in denen wir speziell am Rennsonntag fortschritte bei der Leistung und der Umsetzung gemacht haben. Diesen Weg wollen wir nun weitergehen, indem wir auch in Montreal wieder unser Potenzial ausschöpfen und so viele Punkte wie möglich holen.»

Und Vasseur ergänzt kämpferisch: «Wir haben in Maranello alles gegeben, um uns bestmöglich auf das Rennen in Kanada vorzubereiten. In Montreal erwartet uns eine Strecke, die sich stark von denen unterscheidet, auf denen wir zuletzt unterwegs gewesen sind.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11