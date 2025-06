Formel-1-Stars in Le Mans: Interesse von Verstappen 11.06.2025 - 18:30 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Max Verstappen will eines Tages zum 24h-Rennen in Le Mans antreten

Die Formel-1-Stammfahrer geben in dieser Woche in Kanada Gas. Einige Ex-GP-Stars treten zeitgleich in Le Mans an. Auch Max Verstappen macht kein Geheimnis aus seinem Wunsch, eines Tages beim 24h-Klassiker anzutreten.