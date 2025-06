Max Verstappen in Kanada: Comeback nach Tiefschlag?

Max Verstappen will auf dem Circuit Gilles Villeneuve wieder glänzen

Für Formel-1-Champion Max Verstappen endete das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya enttäuschend. Nun hofft der Red Bull Racing-Star auf Wiedergutmachung auf dem Circuit Gilles Villeneuve.

Die jüngsten drei Formel-1-Kräftemessen auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal hat er alle für sich entschieden – Max Verstappen weiss, was nötig ist, um auf der anspruchsvollen Piste in Kanada zu triumphieren. Das stimmt den vierfachen Champion aus dem Red Bull Racing Team auch zuversichtlich.

«Im vergangenen Jahr erlebten wir auf dem Circuit Gilles Villeneuve ein aufregendes Rennen, in dem wir in der Lage waren, den Sieg zu schnappen. Ich hoffe, dass wir auch diesmal eine gute Leistung zeigen können. Das Wetter sieht etwas freundlicher aus als im vergangenen Jahr, mal sehen, was uns erwartet», erklärt der 27-jährige Niederländer.

Verstappens Wille, nach dem enttäuschenden Rennen in Spanien das Blatt zu wenden und wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden, ist gross. Der Titelverteidiger hatte nach einer Kollision mit George Russell eine schmerzliche Strafe kassiert, die ihn auf den zehnten Platz zurückgeworfen hatte.

Auch kassierte er drei Strafpunkte – womit er nun vor einer Rennsperre steht. Die ersten Punkte verfallen nach dem Rennen in Österreich. Das bedeutet, das sich Verstappen in den nächsten beiden WM-Runden nichts mehr zuschulden kommen lassen darf. Das wird nicht einfach, denn die kanadische Piste hat es in sich.

Über den Rundkurs auf der Île de Notre-Dame sagt der 65-fache GP-Sieger: «Die Strecke ist einzigartig, sie hat ein paar Old-School-Randsteine und bietet genügend Gelegenheiten zum Überholen. Es wird wichtig sein, das Auto gut abzustimmen, und die harten Bremszonen bieten auch immer wieder eine Herausforderung.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11