Strecken-Chef Benvenuti: «Imola wird immer hier sein»

2026 wird kein Formel-1-Grand-Prix in Imola stattfinden. Die Strecke will jedoch um eine Rückkehr in den Kalender der Königsklasse kämpfen. Streckenchef Benvenuti sagt: «Imola ist hier und wird immer hier sein.»

Mit der Veröffentlichung des Kalenders für 2026 wurde offiziell, was viele Formel-1-Fans gefürchtet hatten: Nächstes Jahr wird es keinen Grand Prix in Imola mehr geben. Die Traditionsstrecke fällt aus dem Kalender. Doch die Verantwortlichen machen klar: Imola will zurück in die Formel 1!

Pietro Benvenuti, Geschäftsführer der Rennstrecke, sagte auf Anfrage von SPEEDWEEK.com: «Die Rennstrecke von Imola, die Gemeinde und die Region Emilia-Romagna haben mit der jüngsten Ausgabe des Formel-1-Grand-Prix Made in Italy und Emilia-Romagna im Mai bewiesen, dass sie in der Lage sind, diese Veranstaltung einwandfrei zu organisieren. Das wurde von allen geschätzt – von den Fahrern, den Teams und insbesondere vom Publikum. Die Effizienz und die hohe Professionalität, die wir an den Tag gelegt haben, waren genau das, was wir zeigen wollten. Und dies wird es uns ermöglichen, die Gelegenheit zu ergreifen, sobald sie sich wieder bietet.»

Und er betont: «Imola ist hier und wird immer hier sein, und wir stehen für die Ausrichtung eines Formel-1-Grand-Prix in der Zukunft voll und ganz zur Verfügung.»

Auch der Bürgermeister der Stadt Imola und der Präsident der Regio Emilia-Romagna hatten nach dem Offiziellwerden des Aus für 2026 klargemacht: Imola will zurück in den Formel-1-Kalender. Man arbeite bereits an einem Vorschlag für eine Rückkehr 2027. Und halte sich bereit, im nächsten Jahr «jederzeit anstelle von Madrid einzuspringen».

Imola verlor seinen Platz im Kalender auch, weil mit Madrid eine zusätzliche Strecke in den Kalender rückt. 2026 wird es zwei Spanien-Rennen geben – ähnlich wie es bislang in der Regel zwei Italien-Rennen gab.

Der Vertrag von Imola lief nun aus (Monza bleibt). Ähnlich wie Imola jetzt könnte es nächstes Jahr Barcelona ergehen. Dennoch sind viele skeptisch, was ein Rennen in Madrid angeht: Die Strecke befindet sich erst seit wenigen Wochen im Bau, der GP ist für September 2026 angesetzt.

Bis dahin muss die Strecke noch von der FIA abgesegnet werden. Sollte das nicht rechtzeitig klappen, könnte Imola einspringen. Weil vorher in Monza gefahren wird, wäre ein spontaner Umzug von Madrid nach Imola sogar logistisch darstellbar. Schon in der Corona-Pandemie sprang Imola kurzfristig ein, ebnete so den Weg für den nun ausgelaufenen Vertrag mit der Formel 1.

Wird die Strecke in Madrid aber rechtzeitig fertig und der GP kann wie geplant stattfinden, bleibt Imola nur die Hoffnung auf 2027 – mit dem möglichen Aus von Barcelona oder durch andere Szenarien. Zandvoort feiert 2026 seine Derniere, ein Platz im Kalender wäre also frei. Allerdings drängen viele Kurse international in den Kalender. Die Konkurrenz ist groß – und das Problem von Imola: Mit Monza hat eine andere italienische Strecke einen Vertrag bis 2031.

Die Strecke in Imola erfreute sich bei Fans und Fahrern großer Beliebtheit. Weltmeister Max Verstappen hatte vor der offiziellen Bestätigung betont, dass er es schade fände, wenn Imola tatsächlich aus dem Kalender falle: «Ich fahre hier gerne. Es ist schade, solche Strecken zu verlieren. Für mich persönlich, wenn ich nur über den Spaß am Fahren spreche, sind es solche Strecken, die mich überhaupt erst für den Rennsport begeistert haben.»

Formel-1-Kalender 2026:

06.-08. März – Australien, Melbourne

13.-15. März – China, Shanghai

27.-29. März – Japan, Suzuka

10.-12. April – Bahrain, Sakhir

17.-19. April – Saudi-Arabien, Jeddah

01.-03. Mai – USA, Miami

22.-24. Mai – Kanada, Montreal

05.-07. Juni – Monaco, Monte Carlo

12.-14. Juni – Spanien, Barcelona-Catalunya

26.-28. Juni – Österreich, Spielberg

03.-05. Juli – Vereinigtes Königreich, Silverstone

17.-19. Juli – Belgien, Spa-Francorchamps

24.-26. Juli – Ungarn, Budapest

21.-23. August – Niederlande, Zandvoort

04.-06. September – Italien, Monza

11.-13. September – Spanien, Madrid (unter Vorbehalt)

25.-27. September – Aserbaidschan, Baku

09.-11. Oktober – Singapur, Singapur

23.-25. Oktober – USA, Austin

30. Oktober-01. November – Mexiko, Mexiko-Stadt

06.-08. November – Brasilien, São Paulo

19.-21. November – USA, Las Vegas (Ortszeit)

27.-29. November – Katar, Lusail

04.-06. Dezember – Abu Dhabi, Yas Marina