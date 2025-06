Kein Imola-GP 2026: «Das ist nicht das Ende»

Der Imola-GP fliegt 2026 aus dem Kalender. Politiker aus der Region machen nun klar: Der Ausschluss 2026 ist nicht das Ende. Imola will weiter um ein Comeback kämpfen – eventuell doch schon 2026. Wie das gehen soll…

Am Dienstagmorgen ist der Kalender für die Formel-1-Saison 2026 offiziell geworden: ohne Imola. Dass die bei Fans beliebte Strecke aus dem Kalender fallen würde, hatte sich angedeutet: Der Vertrag lief nur bis 2025, F1-CEO Stefano Domenicali hatte bereits angedeutet, dass es langfristig keine zwei Italien-Rennen geben werde.

Mit dem 2026er-Kalender ist das Imola-Aus nun offiziell. Michele de Pascale, Präsident der Region Emilia-Romagna, und der Bürgermeister von Imola, Marco Panieri, haben als Reaktion ein gemeinsames Statement herausgegeben, in dem sie betonen, um ein Comeback von Imola zu kämpfen – vielleicht doch schon nächstes Jahr.

In dem Statement heißt es: «Der Ausschluss von Imola aus dem Kalender der Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 bedeutet nicht das Ende. Als Institutionen arbeiten wir bereits daran, einen strukturellen Vorschlag für 2027 vorzulegen und gegebenenfalls bereits im nächsten Jahr jederzeit anstelle von Madrid einzuspringen.»

Das Rennen in Madrid ist für Mitte September 2026 angesetzt. Die Strecke rutscht neu in den Kalender und befindet sich aktuell noch in einer sehr frühen Phase des Baus. Die Austragung des Rennens hängt vom Baufortschritt und auch der Homologierung der Strecke ab. Notfalls könnte Imola also einspringen. Diese Option wird nun erstmals offiziell in den Ring geworfen, auch wenn im Fahrerlager schon länger darüber gesprochen wird. Imola als Madrid-Ersatz würde auch Sinn ergeben, weil die Madrid-Premiere zusammen mit dem Monza-Rennen geplant ist. Zwischen Monza und Imola liegen nur drei Stunden Fahrtzeit mit dem Auto.

Auch wenn man sich der «Komplexität der mit dem Kalender verbundenen Dynamik» bewusst sei, stellen die beiden Politiker fest: «Der 2021 unterzeichnete Vertrag – den damals nur wenige für möglich hielten – sah die dauerhafte Rückkehr des Grand Prix nach Imola bis 2025 vor.» Dieser Vertrag lief nun aus.

Allerdings wurden im genannten Vertragszeitraum keine fünf, sondern nur vier Rennen ausgetragen. Grund dafür war die kurzfristige Absage im Jahr 2023 aufgrund der verheerenden Flutkatastrophe in der Region, von der auch die Strecke selbst betroffen war.

Dazu heißt es in dem Statement: «Darüber hinaus hatte die Region Emilia-Romagna und die Gemeinde Imola / das Gebietskonsortium Con.Ami seit über einem Jahr ihre Bereitschaft bekräftigt und die erforderlichen Mittel auch für 2026 im Haushalt bereitgestellt, wie es von den anderen institutionellen und sportlichen Partnern nach der Zusage, die aufgrund der dramatischen Überschwemmungen ausgefallene Ausgabe 2023 im nächsten Jahr nachzuholen, gefordert worden war.»

2023 hatte es Überlegungen gegeben, den Vertrag von Imola entsprechend um ein weiteres Jahr zu verlängern und das Event nachzuholen. Mit dem nun veröffentlichten Kalender ist klar: Imola wird 2026 kein Formel-1-Rennen austragen. Zumindest nicht planmäßig. In der Lokalpolitik hatte man sich aber wohl mindestens die Tür dafür finanziell offen gehalten – wenn nicht sogar damit gerechnet.

Die Politiker betonen jedoch: «Dies ist nicht die Zeit für Polemik, Schuldzuweisungen und Resignation. Jetzt ist es an der Zeit, dass alle ihre Verantwortung übernehmen und die Überlegungen für eine Rückkehr in den Kalender wieder aufnehmen.» Bereits Ende Mai seien die ersten Gespräche geführt worden.

Formel-1-Kalender 2026:

06.-08. März – Australien, Melbourne

13.-15. März – China, Shanghai

27.-29. März – Japan, Suzuka

10.-12. April – Bahrain, Sakhir

17.-19. April – Saudi-Arabien, Jeddah

01.-03. Mai – USA, Miami

22.-24. Mai – Kanada, Montreal

05.-07. Juni – Monaco, Monaco

12.-14. Juni – Spanien, Barcelona-Catalunya

26.-28. Juni – Österreich, Spielberg

03.-05. Juli – Vereinigtes Königreich, Silverstone

17.-19. Juli – Belgien, Spa-Francorchamps

24.-26. Juli – Ungarn, Budapest

21.-23. August – Niederlande, Zandvoort

04.-06. September – Italien, Monza

11.-13. September – Spanien, Madrid (unter Vorbehalt)

25.-27. September – Aserbaidschan, Baku

09.-11. Oktober – Singapur, Singapur

23.-25. Oktober – USA, Austin

30. Oktober-01. November – Mexiko, Mexiko-Stadt

06.-08. November – Brasilien, São Paulo

19.-21. November – USA, Las Vegas (Ortszeit)

27.-29. November – Katar, Lusail

04.-06. Dezember – Abu Dhabi, Yas Marina

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11