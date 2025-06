Lance Stroll: Comeback zum Heimspiel in Kanada? 11.06.2025 - 09:39 Von Vanessa Georgoulas

© Zak Mauger / Getty Images Lance Stroll

Beim jüngsten Kräftemessen in Barcelona musste Lance Stroll seine Teilnahme am Rennen wegen Schmerzen absagen. Danach liess er sich operieren. Die grosse Frage lautet: Ist er bis zum Heimrennen in Montreal fit?