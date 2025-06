Ferrari auf Vormarsch: Kampfansage von Fred Vasseur

Das Ferrari-Team konnte dank der üppigen Punkteausbeute von Monaco und Barcelona in der Konstrukteurswertung vom vierten auf den zweiten Platz vorrücken. Teamchef Fred Vasseur hat nun McLaren im Visier.

Zuletzt mussten die Formel-1-Teams drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden bestreiten, und mit Blick auf die Punkteausbeute durfte sich Ferrari nach den WM-Runden in Imola, Monaco und Spanien über 71 frische WM-Zähler freuen. Nur das McLaren-Team war mit 116 Punkten noch erfolgreicher. Für Red Bull Racing (39 Punkte) und Mercedes (18 Punkte) gab es deutlich weniger zu bejubeln.

Die Scuderia aus Maranello rückte in der Konstrukteurswertung vom vierten auf den zweiten Zwischenrang vor und Teamchef Fred Vasseur erklärte in seiner Nachbesprechung im Fahrerlager von Barcelona entsprechend zufrieden: «Natürlich bevorzuge ich es, Zweiter zu sein.»

Besonders stolz ist der Teamchef auf die Entwicklung in den jüngsten Wochen: «Nachdem wir in China disqualifiziert worden waren, fehlten uns 50 oder 60 Punkte auf Red Bull Racing und Mercedes. Nun liegen wir vor diesen beiden Gegnern. Ich denke, wir haben in den letzten vier, fünf Rennwochenenden einen ganz vernünftigen Job gemacht.»

Gleichzeitig mahnte der Franzose aber auch: «Wir dürfen nicht vergessen, dass wir zum Siegen hier sind, nicht um Zweiter zu werden. Das heisst, dass unser Fokus auf McLaren liegen muss. Und ich spreche da nicht über die Weltmeisterschaft, sondern über das Tempo.»

Tatsächlich zeigte Ferrari in Barcelona phasenweise ein konkurrenzfähiges Renn-Tempo. Vasseur ist optimistisch: «Diesmal waren wir in den ersten 40 Runden nicht weit weg vom Speed der Spitzenreiter. Und wir müssen nun weiter Gas geben und in die gleiche Richtung gehen, um Rennsiege einzufahren.»

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11