Aston Martin bestätigt: Lance Stroll fährt in Kanada

Den Formel-1-GP in Spanien konnte Lance Stroll wegen Schmerzen nicht bestreiten, doch pünktlich zum Heimspiel schafft es der Kanadier wieder zurück in sein Cockpit, wie das Aston Martin Team bestätigt.

Für Lance Stroll endete das jüngste Formel-1-Rennwochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya vorzeitig, denn nur wenige Stunden nach dem Qualifying teilte das Aston Martin Team mit, dass der 26-Jährige den neunten Grand Prix der Saison nicht bestreiten würde.

Grund dafür waren Schmerzen, die den Rennfahrer bereits seit einigen Wochen quälten, wie es in der entsprechenden Mitteilung hiess. Darin wurde auch gleich bestätigt, dass Stroll behandelt werde, um die Probleme mit seiner Hand und dem Handgelenk aus der Welt zu schaffen.

So kam es, dass nur Fernando Alonso für das Aston Martin Team zu seinem Heimspiel vor den Toren der spanischen Metropole antrat. Denn der Rückzug erfolgte nach dem Abschlusstraining und somit zu spät, um noch einen Ersatzmann auf die Strecke zu schicken.

Stroll wurde in den Tagen nach dem Grand Prix von MotoGP-Vertrauensarzt Dr. Xavier Mir behandelt – und die Bemühungen, die Cockpit-Rückkehr des Sohnes von Team-Mitbesitzer Lawrence Stroll pünktlich zu dessen Heimrennen in Montreal zu realisieren, trugen Früchte.

Das Team teilt nun mit: «Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Lance Stroll an diesem Wochenende in Montreal wieder für das Team an den Start gehen wird. Die medizinische Behandlung seiner Beschwerden war erfolgreich, und er hat Anfang dieser Woche auf dem Circuit Paul Ricard einige Runden in einem alten Formel-1-Auto gedreht. Lance fühlt sich fit und gesund und freut sich darauf, vor heimischem Publikum anzutreten.»

Stroll selbst sagt zu seinem anstehenden Comeback: «Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende bei meinem Heim-Grand-Prix wieder mit dem Team zu arbeiten und mich hinters Steuer zu klemmen. Ich habe hart dafür gekämpft, vor den Montreal-Zuschauern wieder auf die Strecke gehen zu können. Nach meiner Behandlung fühle ich mich gut. Und ich habe diese Woche auf dem Paul Ricard einige Runden gedreht, um mich vorzubereiten. Vielen Dank für all die Unterstützung, die ich bekommen habe. Wir sehen uns am Wochenende.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11