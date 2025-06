Mercedes in Kanada: Klare Forderung von Toto Wolff 11.06.2025 - 11:33 Von Vanessa Georgoulas

© Mercedes-Benz Group Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Das Mercedes-Team konnte beim jüngsten Grand Prix in Spanien doppelt so viele Punkte sammeln wie in den beiden vorangegangenen Rennen. Teamchef Toto Wolff freut sich, stellt aber auch klar: Er will mehr erreichen.