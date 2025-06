Ferrari unter Druck: Selbstzweifel von Lewis Hamilton

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegt nach den ersten neun WM-Runden den sechsten Platz in der Fahrer-Tabelle. Der siebenfache Champion wirkt entmutigt, und Jacques Villeneuve betont: Ferrari muss nachlegen.

Lewis Hamilton fehlten nach dem Spanien-GP die Worte, um seinen Gemütszustand zu beschreiben. Dieser stand ihm aber ins Gesicht geschrieben, als er vor laufender Kamera einsilbige Antworten gab. Dabei hatte er mit dem sechsten Platz acht WM-Punkte sichern können. Doch der ehrgeizige Brite hatte sich erhofft, aufs Podest zu fahren.

Dieses Kunststück gelang seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc, der damit zum dritten Mal in dieser Saison einen GP-Podestplatz eroberte. Für Hamilton war der sechste Platz daher eine weitere Niederlage im teaminternen Duell, in dem sein monegassischer Stallgefährte dominiert.

Die GP-Beobachter zeigen sich zusehends besorgt um den 40-Jährigen, und auch Jacques Villeneuve erklärt im Gespräch für «BetVictor Casino»: «Lewis Hamilton befindet sich in keiner guten Situation, es war schwierig, ihn in Spanien zu sehen. Und es ist schwer zu verstehen, dass er so viel Mühe hat, denn er hat seinen Speed bereits unter Beweis gestellt, es fehlt einfach die Konstanz.»

«Es scheint, dass er sich selbst in Frage stellt, selbst beim Reden scheint er kraftlos zu sein. Und es ist schwer mitanzusehen, wenn es einen Champion wie Lewis betrifft. Es ist keine einfache Situation. In diesem Team bekommst du so viel Aufmerksamkeit, dass Niederlagen noch schwerer wiegen», fügt der Weltmeister von 1997 an.

Deshalb sei das Ferrari-Team gefordert, betont Villeneuve, der für die Leistung des Rennstalls aus Maranello klare Worte findet: «Ferrari muss sich darauf konzentrieren, besser zu werden, denn aktuell sind sie einfach nicht gut genug. Und das ist umso schwieriger, wenn die beiden Fahrer nicht auf die gleiche Art und Weise arbeiten. Wir hören bei jedem Rennen, dass sie sich bessern werden. Deshalb habe ich aufgehört, da überhaupt hinzuhören. Es geht nun schon seit Jahren so, und bisher haben sie keine Lösung.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11