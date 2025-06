Wirksame Schocktherapie: Nico Rosberg erinnert sich

Nico Rosberg kann sich noch gut an das harte WM-Duell mit Lewis Hamilton in seiner Weltmeister-Saison 20216 erinnern

Der sich abzeichnende teaminterne WM-Fight von McLaren weckt Erinnerungen an den letzten harten Titelkampf zweier Stallgefährten. Nico Rosberg erzählt, wie sich dieser zuspitzte, und wie Toto Wolff eingriff.

Nach dem Spanien-GP ist der Vorsprung der beiden McLaren-Piloten auf den Rest des Feldes grösser denn je. Der erste Verfolger des Duos, Red Bull Racing-Star Max Verstappen, liegt 49 Punkte hinter Leader Oscar Piastri und 39 WM-Zähler hinter dessen Stallgefährten Lando Norris. Der Titelfight ist für den Niederländer noch lange nicht gelaufen – schliesslich stehen noch 15 WM-Runden auf dem Programm.

Dennoch zeichnet sich ein teaminterner Kampf zwischen den beiden McLaren-Fahrern ab. Und wie sehr sich dieser zuspitzen kann, weiss keiner besser als Nico Rosberg. Der GP-Veteran kann aus eigener Erfahrung sprechen, denn in seinem Weltmeister-Jahr 2016 lieferte er sich ein hartes Duell mit seinem damaligen Teamkollegen Lewis Hamilton.

Der Deutsche erinnert sich bei «Sky Sports F1»: «Erst kämpfen die Fahrer gegeneinander, dann greift die Konkurrenz auch zu den Mechanikern und Ingenieuren über, und dann wird es für das Team wirklich problematisch. Am Anfang der Saison 2016 wurde das Ganze so toxisch, dass meine Mechaniker der anderen Seite der Box manchmal nicht Bescheid sagten, wenn etwas an meinem Auto nicht funktionierte.»

Teamchef Toto Wolff fand eine gleichermassen radikale wie erfolgreiche Strategie, um die Situation zu verbessern – er tauschte die Mechaniker-Teams seiner beiden Schützlinge einfach aus. «Er machte das einfach über Nacht, und die Mechaniker sind ja meine Freunde, meine Familie. Und plötzlich arbeiteten diese an Lewis’ Auto. Und die Mechaniker auf meiner Seite waren so etwas wie meine Feinde. Es war wie eine Schocktherapie, doch es hat unglaublich gut funktioniert», erzählt Rosberg.

Das Verhältnis zu Lewis Hamilton, mit dem Rosberg gut auskam, verschlechterte sich schrittweise. «Es waren Kleinigkeiten, die immer grösser und schlimmer wurden, bis sie völlig ausser Kontrolle waren. Die schwierigsten Momente waren nach den Kollisionen, die wir hatten. Wer war schuld, wer musste die Verantwortung übernehmen? Das war damals unglaublich intensiv, wenn wir in der Hitze des Gefechts das Cockpit verliessen. Das war wirklich sehr, sehr hart», gesteht der 39-Jährige rückblickend.

Die Beziehung mit dem früheren Jugendfreund wurde nie gekittet, das war gar nicht möglich, ist sich Rosberg sicher. Und das aus einem einfachen Grund. «Lewis und ich haben uns nie die Zeit genommen, offen darüber zu reden», erklärt der 23-fache GP-Sieger.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11