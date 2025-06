Nico Hülkenberg (Sauber/Audi): Punkte auch in Kanada?

​Zum Spanien-GP hat Sauber/Audi den 2025er Rennwagen verbessert, diese Modifikationen haben voll eingeschlagen: Nico Hülkenberg wurde grandioser Fünfter. Was erwartet er vom Wochenende in Kanada?

Das hatten selbst optimistische Sauber/Audi-Fans nicht kommen sehen: Nico Hülkenberg wurde beim Grossen Preis von Spanien herausragender Fünfter, seine ersten Punkte seit P7 beim WM-Auftakt in Australien, die Rennmannschaft rückte im Konstrukteurs-Pokal vor auf Rang 8.

Der 37-jährige Deutsche hat zu seinem Rennwagen festgehalten: «Dank der jüngsten Verbesserungen spüre ich das Auto besser, das Fahrverhalten ist vorhersehbarer geworden, und wenn dir der Renner mehr Vertrauen schenkt, dann kannst du auch mehr herausholen. Gut, wir hatten in Spanien auch ein wenig Glück, aber das gehört ebenfalls dazu.»

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zeigte Sauber/Audi einen modifizierten Unterboden, eine windschlüpfigere Motorabdeckung sowie einen neuen Frontflügel. Mit diesem technischen Stand wird auch in Montreal gefahren.



In Kanada war Hülki jahrelang eine Punkte-Garantie: Fünfter 2014 mit Force India, dann drei Mal Achter in Folge (2015 und 2016 mit Force India, 2019 mit Renault), 2018 und 2019 mit Renault Siebter.



Der Le Mans-Sieger von 2015 traut seiner Sauber/Audi-Mannschaft weitere Punkte zu: «Wenn wir in Sachen Abstimmung von Anfang an alles richtig machen und dieses Niveau im weiteren Verlauf des Wochenendes halten, dann können wir uns im hart umkämpften Mittelfeld behaupten.»



«Ein solcher fünfter Rang ist hochwillkommen und positiv, besonders bei einer so langen Durststrecke wie nach dem guten Beginn in Australien. Das ist ganz wichtig für die Moral der Mannschaft.»



«Die Verbesserungen am Wagen haben voll eingeschlagen, dann hatten wir mit dieser späten Safety Car-Phase ein wenig Glück. Aber unser Tempo war punktewürdig, und wenn es in einem Rennen mal drunter und drüber geht, dann musst du auch zur Stelle sein. Das haben wir geschafft.»



Ist der tolle Speed von Spanien umsetzbar auf den Circuit Gilles Villeneuve von Montreal? Nico: «Das muss nicht automatisch so sein, denn wir sprechen hier von zwei komplett verschiedenen Strecken. Ich bin selber gespannt darauf zu erleben, wie sich der Wagen ab Freitag hier anfühlt.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11