Lance Stroll betont: «Natürlich war ich enttäuscht»

Aston Martin-Pilot Lance Stroll konnte den GP in Spanien nicht bestreiten, weil sein Handgelenk schmerzte. Der Kanadier meldet sich pünktlich zum Heimspiel in Kanada zurück und spricht über seine GP-Absage.

Damit hatte im Fahrerlager von Barcelona keiner so richtig gerechnet: Nach dem Qualifying teilte das Aston Martin Team mit, dass Lance Stroll den GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nicht bestreiten konnte, weil er Schmerzen im Handgelenk verspüre. Diese führte der Arzt des Formel-1-Stars auf einen Eingriff von 2023 zurück, der wegen eines Fahrradunfalls in der Vorsaison vorgenommen worden war.

Schnell wurden Gerüchte laut, der Kanadier habe sich für immer aus dem GP-Zirkus verabschiedet, und die Geschichte von den Schmerzen in der Hand sei eine elegante Art für Team-Mitbesitzer Lawrence Stroll, dem oft lustlos wirkenden Sohn den Abgang von der GP-Bühne zu ermöglichen. Dass dies nicht zutraf, zeigte sich bald.

Denn Stroll, der wegen der späten Absage im Rennen von Spanien nicht ersetzt werden konnte, liess sich in den folgenden Tagen von MotoGP-Vertrauensarzt Dr. Xavier Mir behandeln. Und er meldete sich pünktlich zum Heimspiel auf dem Circuit Gilles Villeneuve wieder zurück. Vor der Comeback-Ankündigung drehte er ein paar Probe-Runden in einem alten GP-Renner auf dem Circuit Paul Ricard.

Dabei habe er sich wohl gefühlt, verrät der 26-Jährige im Team-Interview. Und er erzählt: «Die Schmerzen hatte ich schon vor Monaten, aber ich wollte weiter Rennen fahren. Allerdings wurde es dann so ungemütlich, dass wir die Entscheidung getroffen haben, das medizinisch zu behandeln. Natürlich war ich enttäuscht, weil ich das Rennen in Spanien verpasste, aber das war zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung und ich freue mich darauf, an diesem Wochenende wieder auf die Strecke zu gehen.»

Der aktuelle WM-Zwölfte, der 14 der 16 WM-Punkte eingefahren hat, die Aston Martin in dieser Saison bisher auf dem Konto hat, bestätigt: «Es war gut, dass ich vor der Reise nach Kanada schon ein paar Runden in Südfrankreich drehen konnte, das hat viel gebracht. Ich fühlte mich im Cockpit sehr wohl, und jetzt konzentriere ich mich ganz auf das anstehende Rennwochenende.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11