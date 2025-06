Norris über McLaren-Duell: «Das wollen wir vermeiden»

Lando Norris kämpft in diesem Jahr gegen seinen Teamkollegen Oscar Piastri, der die WM anführt. Der Brite erklärt, warum das Team die beiden Stallgefährten frei gegeneinander kämpfen lässt und womit er sich derzeit schwe

Lando Norris kämpfte im vergangenen Jahr um den WM-Titel, den schliesslich Max Verstappen eroberte. Auch in diesem Jahr muss sich der McLaren-Pilot mit dem Titelverteidiger messen. Gleichzeitig tritt er aber auch gegen seinen Teamkollegen Oscar Piastri an. Das stellt ihn vor ganz neuen Herausforderungen.

Denn der Rennstall aus McLaren lässt die beiden WM-Spitzenreiter frei gegeneinander kämpfen. Gleichzeitig wird von beiden Fahrern verlangt, dass sie an das Team-Interesse denken. Das weiss auch Norris, der gemäss «BBC Sport» sagt: «Ich bin vom Team angestellt und muss für das Team fahren.» An erster Stelle stehe die Konstrukteurswertung. «Aber natürlich gibt es da auch die Fahrer-WM», räumt er ein.

«Jeder hat schon oft erlebt, wie Teamkollegen sich zerstreiten und in die falsche Richtung gehen. Das führt normalerweise zu vielen Problemen, es ist ein Dominoeffekt, bei dem alles anfängt, schief zu laufen. Und genau das wollen wir vermeiden», betont der Brite aber auch. «Wir wollen weiterhin gegeneinander kämpfen und dürfen das auch. Aber wir wissen gleichzeitig, dass unser einziger Zweck darin besteht, für McLaren – das Team und die Marke – anzutreten. Und darauf sind wir auch beide sehr stolz.»

Es habe Vor- und Nachteile, wenn man gegen den eigenen Teamkollegen kämpft. «Das, was es gut macht, ist auch das, was es schwierig macht. Man sieht nämlich alles, was der andere macht. Man kann sehr leicht voneinander lernen. Das Positive daran ist, dass wir als Team ein sehr hohes Niveau erreichen, und das ist ein klarer Vorteil.»

Dass sein Teamkollege in dieser Saison so stark ist, sei keine Überraschung für ihn. «Ich weiss, welche Art von Fahrer er ist. Ich weiss auch, wozu er in der Lage ist und über welches Talent er verfügt. Ich schätze, ich sehe das mehr als jeder andere. Ich weiss, was er mit seinen Händen und Füssen macht und wie er das Auto fährt. Deshalb kann ich da wohl besser Auskunft geben als jeder sonst.»

Derzeit tut sich Norris schwerer, mit den Tücken des aktuellen McLaren-Renners klarzukommen. Er sagt: «Ich kann nur darüber sprechen, wie es bei mir ist, und für mich ist das Lenkrad die Hauptquelle, wenn es für das Gefühl fürs Auto und die Frage, wie man es schnell bewegen kann, geht. Und wenn man gegen die Besten der Welt antritt, dann braucht man alle Hinweise, man braucht das beste Gefühl, um so genau wie möglich zu sein.»

«Wenn auch nur eine Kleinigkeit fehlt, dann ist es schwierig. Ich musste andere Wege finden, eine gute Rundenzeit zu erzielen, ob es darum geht, mich mehr auf das Gefühl zu verlassen, das mein Körper oder meine Füsse mir vermitteln oder darum, gemeinsam mit dem Team das Gefühl zu verbessern, das man über das Lenkrad bekommt. Das gehört alles zum Job dazu», fügt der 25-Jährige an.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11