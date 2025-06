Jacques Villeneuve zu Russell: «Wieso keine Strafe?»

Der frühere GP-Pilot Jacques und 1997er-Weltmeister Villeneuve ist überzeugt: Mercedes-Pilot George Russell hätte im Spanien-GP für die erste Szene mit Max Verstappen eine Strafe bekommen sollen.

Das, was sich im Spanien-GP nach der Safety-Car-Phase auf der Strecke abgespielt hat, liess kaum einen Fan oder GP-Beobachter kalt. Max Verstappen und George Russell gerieten gleich zwei Mal aneinander, einmal in der ersten Kurve, wodurch Max Verstappen den Notausgang nehmen musste, dann in Kurve 5, als Russell an Verstappen vorbeiziehen wollte.

Verstappen war vor dem zweiten unliebsamen Zusammenkommen von seinem Team angewiesen worden, die Position zurückzugeben, was ihm überhaupt nicht passte, wie der Funkverkehr offenbarte – der vierfache Champion lag mit seiner Einschätzung auch richtig, wie die Regelhüter hinterher bestätigten, er hätte für den Ausritt keine Strafe bekommen.

Mit der Kollision, die sich daraufhin ereignete, handelte sich der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team eine saftige Strafe von 10 Sekunden und drei Strafpunkten ein. Damit steht er vor einer Rennsperre und darf sich in Kanada und Spielberg keine Fehler erlauben, denn erst nach dem Kräftemessen auf dem Red Bull Ring verfallen die ersten seiner mittlerweile 11 Strafpunkte.

Einen Tag nach dem Rennen gestand Verstappen auf seinem Instagram-Kanal mit Blick auf den Crash: «Das hätte nicht passieren dürfen.» GP-Veteran Jacques Villeneuve sagt bei «BetVictor Casino» dazu: «Das war keine Absicht, es passierte im Eifer des Gefechts, er wollte seine Position gleich zurückgewinnen, und hat das komplett vermasselt.»

Es habe schlimmer ausgesehen, als es war, ist sich der Weltmeister von 1997 sicher. «Und die Leute sagten gleich, er habe das absichtlich gemacht und ihn raushauen wollen. Das Lustige daran ist, dass Russell eine Strafe verdient hätte. Er hat Max in Kurve 1 am Hinterrad getroffen, was gemäss Regelwerk zu einer Kollision führt und zum Abdrängen des Gegners. Wieso gab es da keine Strafe? Wenn es Regeln gibt, müssen sie immer und für alle gelten. Russell hätte eine Strafe verdient.»

