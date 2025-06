Kanada-GP: Verstappen & Co. – Top-Sendezeit im TV

​Am Sonntag, 15. Juni, wird die jüngste Ausgabe des Traditions-GP von Kanada gefahren, dank Zeitverschiebung in Europa zur besten Sendezeit. Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Mehr als ein Drittel der Formel-1-Saison 2024 ist gefahren, neun von 24 Rennen sind vorbei. Zum zehnten WM-Lauf tritt die Königsklasse auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal an.

Für die europäischen Fans bedeutet dies: Durch die Zeitumstellung zu Kanada können sie den Traditions-GP zur besten Sendezeit geniessen, am Sonntag, 15. Juni, um 20.00 Uhr. Die Quali von Samstag, 14. Juni, beginnt um 22.00 Uhr europäischer Zeit.

Wie sich die Action entwickelt, das erfahren Sie am besten dank unseres beliebten Live-Tickers, mit dem wir Sie aus Montreal in der Qualifikation und im Grand Prix über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Formel-1-Champion Max Verstappen hat die letzten drei Ausgaben des Kanada-GP gewonnen, aber auch in Montreal gilt – McLaren ist Favorit.



Wie immer finden Sie hier eine Zusammenstellung davon, was die Kollegen von ServusTV, ORF, Sky und SRF zu bieten haben.







Der Grosse Preis von Kanada im TV

Freitag, 13. Juni

10.00 Sky Sport F1 – GP Spanien 2024

12.00 Sky Sport F1 – GP Spanien

16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

19.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

19.30 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.10 ServusTV – Übertragung 1. Freies Training

22.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

23.00 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

23.00 2. Freies Training



Samstag, 14. Juni

08.00 Sky Sport F1 – GP Spanien

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

13.00 Sky Sport F1 – GP Monaco

18.10 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

18.30 3. Freies Training

20.00 Sky Sport F1 – Best Onboards: Fernando Alonso

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

21.50 ServusTV – Vorberichte zur Quali

21.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

23.00 ServusTV – Analyse

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 15. Juni

06.00 Sky Sport F1 – GP Spanien

08.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Sebastian Vettel)

08.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel-Überholmanöver

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.30 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

13.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

17.40 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

18.05 Sky Sport F1 – Best Onboards: Sebastian Vettel

18.05 ServusTV – Vorbericht Rennen

18.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

19.30 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

19.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

20.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

20.00 Grosser Preis von Kanada (70 Runden, bei uns im Live-Ticker)

21.40 ServusTV – Analyse

21.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

22.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.55 ORF 1 – F1 Motorhome

00.50 ORF 1 – Wiederholung Rennen







Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe







WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11