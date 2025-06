Yuki Tsunoda: Meilenstein und Wende in Kanada?

In Montreal bestreitet Yuki Tsunoda in den nächsten Tagen sein 100. Formel-1-Wochenende. Zum Meilenstein will der Japaner endlich ein starkes Ergebnis für das Red Bull Racing Team einfahren.

Gleich vorweg: Das Rennen in Kanada wird nicht der 100. GP-Einsatz von Yuki Tsunoda sein, denn in seinen bisherigen viereinhalb Formel-1-Jahren konnte er drei Mal nicht am Rennen teilnehmen. Einmal waren es Probleme mit den Bremsen, die den Start verhinderten, zwei Mal streikte der Motor.

Dennoch ist das 100. GP-Wochenende ein wichtiger Meilenstein für den Japaner. Er schwärmt zunächst über die Gastgeber-Stadt: «Ich freue mich auf Kanada, das ist eines meiner Lieblingsrennen. Ich liebe Montreal, da herrscht immer eine gute Atmosphäre und man kann da auch gut shoppen und essen.»

Und Tsunoda betont, dass er auch deshalb auf ein starkes Resultat hofft: «Das wird auch mein 100. Rennwochenende in der Formel 1, und das fühlt sich etwas verrückt an. Einerseits habe ich das Gefühl, dass ich eben erst angefangen habe, andererseits fühlt es sich aber auch an, als wäre das schon immer mein Leben gewesen. Jeder einzelne Einsatz hat sich speziell angefühlt und ich bin unglaublich glücklich, in diesem Sport dabei zu sein. ich würde diesen 100. Einsatz liebend gerne mit einem entsprechenden Ergebnis krönen.»

Der Red Bull Racing-Pilot, der sein achtes Rennen für den Rennstall aus Milton Keynes in Angriff nehmen wird, konnte bisher nur drei Mal für das A-Team von Red Bull punkten – und die Ausbeute fiel mit sieben WM-Zählern seit dem Wechsel von Racing Bulls zu Red Bull Racing eher bescheiden aus. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Max Verstappen holte in der gleichen Zeitspanne 101 WM-Punkte.

Dennoch bleibt Tsunoda zuversichtlich. Er erzählt: «Nach dem Rennen hatte ich zwei ordentliche Testtage in Barcelona und gab auch im Simulator in Milton Keynes Gas. Wir haben also hart zusammengearbeitet, und ich habe jetzt viel mehr Kilometer in einem Red Bull Racing-Auto zurückgelegt.»

Der 25-Jährige weiss, was er verbessern muss: «Wir müssen im Qualifying zulegen, und wir haben hart daran gearbeitet, damit das auch passiert.» Der Blick in die Statistikbücher zeigt: Im vergangenen Jahr schaffte er es ins Q3 und durfte von Startplatz 8 ins Kanada-Rennen steigen. Im Rennen konnte er in Montreal allerdings noch nie punkten.

immerhin fällt die Wetterprognose vielversprechend aus: «Das Wetter kann in Kanada kann für einige Überraschungen sorgen, aber es sieht so aus, als ob es dieses Mal ziemlich trocken und beständig sein könnte, was uns helfen sollte, unsere Ziele zu erreichen.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11