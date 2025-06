Valtteri Bottas: Mercedes ohne Hamilton entspannter

Ende 2024 ging bei Mercedes eine Ära zu Ende: Lewis Hamilton verabschiedete sich Richtung Ferrari. Sein früherer Stallgefährte Valtteri Bottas glaubt: Ohne Hamilton ist es bei Mercedes entspannter.

2017 kam der Finne Valtteri Bottas zu Mercedes mit dem Ziel, Formel-1-Weltmeister zu werden. Blöd nur, dass sein Teamkollege Lewis Hamilton hiess, und der eilte in jener Zeit von einem WM-Titel zum nächsten.

Bottas fuhr bis Ende 2021 für die Marke mit dem Stern, dann wurde er durch den Engländer George Russell ersetzt. Valtteri zog mit einer Erfolgsausbeute zu Alfa Romeo, welche die meisten Formel-1-Fahrer nie erreichen werden – 20 Pole-Positions, 67 Podestplätze (9 davon für Williams), 19 beste Rennrunden (1 davon für Williams), 10 Siege, WM-Zweiter 2019 und 2020.

Bei Alfa Romeo, später Sauber, konnte der heute 35-jährige Bottas an diese Ergebnisse nicht anschliessen, Ende 2024 war Schluss bei den Schweizern, Bottas kehrte in den Schoss von Mercedes zurück, als Reservist von George Russell und Kimi Antonelli.

Im Podcast Beyond The Grid der Formel 1 hat der 246-fache GP-Teilnehmer Bottas darüber gesprochen, wie sich Mercedes früher, also zu seiner Zeit als Stammfahrer, und heute unterscheiden.



Bottas findet: «Die grundlegende Einstellung ist noch immer die gleiche – Teamchef Toto Wolff ist mit Niederlagen nicht happy. Ich erkenne bei den Leuten die identische Siegermentalität wie damals.»



«Die Truppe arbeitet genau so hart wie damals, um Probleme aus der Welt zu schaffen, um sich ständig zu verbessern, von daher gibt es keine Veränderung.»



«Aber es macht durchaus einen Unterschied, dass eine herausragende Figur wie Lewis Hamilton nicht mehr da ist. Ich spüre viel Aufregung um den jungen Kimi Antonelli, und George hat eine andere Rolle als früher, er ist nun der erfahrene Pilot, der Team-Leader.»



«Es ist nicht leicht, dieses Gefühl in Worte zu fassen, aber es hat sich schon etwas verändert bei Mercedes ohne Hamilton. Vielleicht ist alles ein wenig entspannter, in einer gewissen Weise.»







