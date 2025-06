Max Verstappen vor Strafe: «Ich ändere gar nichts»

​Formel-1-Weltmeister Max Verstappen darf sich in den kommenden Rennen kein Foul erlauben, sonst droht ihm eine Sperre. Der Champion sagt in Kanada: «Ich ändere an meinem Fahrstil überhaupt nichts.»

Kein Fahrer hat den Grossen Preis von Kanada vier Mal in Folge gewinnen können, nicht Prost, nicht Senna, nicht Schumacher. Gut möglich, dass dies auch Max Verstappen nicht gelingen wird.

Der 27-jährige Niederländer in Diensten von Red Bull Racing kämpft mit einem Rennwagen des Typs RB21, der zu wenig konstant auf höchstem Niveau funktioniert. Wenn der Wagen ins optimale Arbeitsfenster gebracht werden kann, dann bietet Max den überlegenen McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris die Stirn. Aber das passiert zu selten.

Verstappen hat in Montreal 2022, 2023 und 2024 gewonnen, 2022 und 2023 stand er auf Pole-Position. Aber 2025 ist alles ein wenig anders.

Nach seiner Kollision in Spanien mit dem Mercedes von George Russell, nach einer Zeitstrafe (daher nur Platz 10) und drei weitere Strafpunkten muss der Red Bull Racing-Star in Kanada makellos auftreten – noch eine Strafe und er guckt zu.



Doch der 65-fache GP-Sieger sagt im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve von Montreal: «Für mich ist hier nichts anders – ausser, dass ich ein wenig Jetlag habe. Ich werde an meiner Vorgehensweise auf der Bahn nichts verändern. Wieso sollte ich? Ich bin hierhergekommen, um ein Rennen zu bestreiten, und ich werde immer hart fahren. Ich kann ja jetzt schwerlich jedem Zweikampf aus dem Weg gehen. Ich werde einfach so fahren, wie ich das immer tue, ich vertraue mir selber.»



Ein Blick auf das Strafpunkte-Register zeigt: Die ersten Knöllchen verfallen nach dem Österreich-GP (am 30. Juni), dann erst im Oktober. Bleibt die Sperre also in den kommenden Wochen und Monaten anhaltend ein Thema? Max: «Vielleicht für euch, für mich jedenfalls nicht. Ich denke nicht einmal daran. Ich fahre einfach so, wie ich es immer tue.»



Klar wird Verstappen auf seine Mitteilung an die Fans angesprochen.



Max hatte sich nach dem Spanien-GP so zu Wort gemeldet: «Wir hatten in Spanien eine aufregende Strategie und ein gutes Rennen – bis zur Safety Car-Phase kurz vor Schluss. Unsere Reifenwahl (die ungeeigneten harten Pirelli, M.B.) und einige Manöver beim Safety Car-Restart (Verstappen wäre fast in Norris gekracht, M.B.) befeuerten meine Frustration. Meine Aktion danach gegen Russell war nicht richtig und hätte nicht passieren dürfen. Ich gebe da draussen immer alles fürs Team, und dabei können Emotionen auch mal überkochen.»



Max dazu in Montreal: «Ich wollte lediglich darlegen, wie ich die Dinge sehe. Und ich fand, dass ich Stellung beziehen sollte. Ich denke immer über mein Rennen nach, über ein gutes genauso wie über ein schlechtes. Jeder macht im Leben Fehler und jeder lernt daraus. Danach muss man weitermachen.»







Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe







WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11