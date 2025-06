Gerüchte um Ferrari-Abgang: Charles Leclerc reagiert

Zuletzt kamen mehrere Gerüchte um Ferrari auf. Demnach ist nicht nur die Zukunft von Teamchef Fred Vasseur in Frage zu stellen. Auch Charles Leclerc soll über einen Abgang nachdenken. Das sagt der Monegasse dazu.

Befindet sich das Ferrari-Team im Wandel? Gerüchten zufolge soll hinter den Kulissen des Teams aus Maranello einiges los sein. So steht italienischen Medienberichten zufolge die Ferrari-Zukunft von Teamchef Fred Vasseur in Frage. Auch der Verbleib von Charles Leclerc bei den Roten wurde in den letzten Tagen immer wieder thematisiert. Der Monegasse sei nicht glücklich und schaue sich schon nach Alternativen um, hiess es.

Davon will Leclerc aber nichts wissen. Im Fahrerlager von Montreal wurde er auf die entsprechenden Spekulationen angesprochen, und er stellte unmissverständlich klar: «Ich bin sehr überrascht und habe keine Ahnung, woher das kommt. Deshalb ignoriere ich es lieber. Aber ich habe nie irgendetwas in diese Richtung gesagt oder angedeutet. Wenn überhaupt, dann sage ich immer wieder, wie sehr ich dieses Team liebe und wie gross mein Wille ist, es wieder an die Spitze zu bringen. Daher war ich einfach überrascht.»

Leclercs früherer Teamkollege Carlos Sainz betonte, dass Ferrari einen langfristigen Plan brauche, um wieder an die Spitze des Feldes zurückzukehren. Deshalb sei es ratsam, mit dem aktuellen Teamchef sowie Leclerc und Lewis Hamilton weiterzumachen. Dem kann Leclerc nur beipflichten. Er erklärte: «Wir teilen die gleiche Version, Fred, Lewis und ich, wenn es darum geht, wieder Siege feiern zu können. Und wir arbeiten alle zusammen hart daran, um diese umzusetzen. Das ist unser Plan, und ich denke, wir sollten daran festhalten.»

Das Team mache sich selbst den grössten Druck, betonte Leclerc ausserdem. «Es ist normal, dass man unter Druck steht, wenn du für Ferrari fährst, ist der zweite Platz nie gut genug. Das ist uns allen bewusst. Deshalb hat der Druck von aussen auch keinen Einfluss auf das, was wir von uns selbst erwarten. Wir wollen siegen, und ich sage immer wieder, derzeit sind wir nicht gut genug. Und damit bin ich nicht alleine, das ganze Team weiss, dass Ferrari zulegen muss. Dafür setzen wir uns alle ein, um wieder an die Spitze zu kommen. Derzeit ist McLaren stärker, und es liegt an uns, darauf zu reagieren.»

Aufs anstehende Rennwochenende in Kanada blickt Leclerc vorsichtig optimistisch: «In Montreal ist es wichtig, dass man gut über die Randsteine kommt, und ich denke, wir hatten in Monaco in dieser Hinsicht einen Vorteil. Beim Tempo sind wir nicht so stark wie McLaren. Aber die Tatsache, dass wir auf den Randsteinen stark sind, könnte diesen Rückstand beim Speed etwas wettmachen. Natürlich ist es hier nicht so extrem wie in Monaco. Deshalb erwarte ich auch nicht, dass wir auf Augenhöhe mit McLaren sind. Aber ich hoffe, dass der Rückstand etwas geringer ausfällt. Auf dem Papier ist ein Sieg nicht realistisch, aber ein Podestplatz ist ein realistisches Ziel.»

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11