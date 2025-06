Formel-1-Talente unter Druck: Das sagt Lewis Hamilton

Formel-1-Star Lewis Hamilton sprach am Rande des Circuit Gilles Villeneuve über die jüngsten Fahrer im Feld. Der Ferrari-Pilot verglich deren Situation mit der Zeit, in der er seine ersten Grands Prix bestritt.

Das Formel-1-Debüt von Lewis Hamilton liegt schon eine ganze Weile zurück. Als der heute 40-Jährige am 18. März 2007 im McLaren-Renner zu seinem ersten GP-Einsatz in Melbourne ausrückte, war er gerade einmal 22 Jahre alt und wusste noch nicht so recht, was ihn erwartete.

Trotz der fehlenden Erfahrung schlug er sich grossartig und schaffte es gleich auf Anhieb als Dritter aufs Podest. Es folgten acht weitere Podestplätze – vier Mal wurde er Zweiter, in Kanada und in Indianapolis feierte er seine ersten beiden Siege und die beiden darauffolgenden Rennern beendete er als Dritter.

Rückblickend gesteht der Rekord-GP-Sieger dennoch: «Als ich angefangen habe, fühlte es sich an, als würde man ins kalte Wasser geworfen, ohne die Fähigkeiten zu haben, sich über Wasser zu halten.» Die heutigen Formel-1-Einsteiger machen hingegen einen sehr reifen Eindruck, betont Hamilton auf die entsprechende Frage.

«Es ist ziemlich beeindruckend zu sehen, wie reif die jungen Fahrer, die jetzt dazukommen, sind. Sie haben sich gut angepasst und gehen gut mit dem Druck um, der auf ihnen lastet. Denn es ist keine einfache Situation, in der sie sich befinden», lobt der siebenfache Champion, und vergleicht: «Ich würde sagen, dass es für die jungen Fahrer viel hektischer geworden ist, es ist wahrscheinlich intensiver als zu meiner Zeit, weil der Sport so populär geworden ist.»

«Vielleicht sind die Medien auch reaktiver, und es gibt heute auch die sozialen Medien und den ganzen Online-Hass, das war zu meiner Zeit noch nicht da. Das ist ein grosser Unterschied und ich denke, die Anforderungen an die Fahrer ausserhalb des Cockpits sind höher als je zuvor», ergänzt der Ferrari-Pilot.

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11