Lando Norris erwartet harten Kampf von Max Verstappen

Dass sich Formel-1-Champion Max Verstappen bis Ende Juni nichts mehr zuschulden kommen lassen darf, wird die Fahrweise des Red Bull Racing-Stars nicht verändern, ist Lando Norris überzeugt.

Für Lando Norris steht fest: Max Verstappen wird in Montreal keine Zurückhaltung zeigen – obwohl der Titelverteidiger nach dem Crash mit George Russell im Spanien-GP und der dafür kassierten Strafe nur einen Punkt von einer Rennsperre entfernt ist. Dennoch geht der aktuelle WM-Zweite davon aus, dass sein erster Verfolger im WM-Kampf alles geben wird – so wie es Verstappen auch selbst angekündigt hat.

«Ich glaube nicht, dass sich irgendetwas ändern wird», betonte der McLaren-Pilot, als er in seiner Presserunde auf seine Erwartungen an Verstappens Auftritt auf dem Circuit Gilles Villeneuve angesprochen wurde. «Man weiss nicht, was er machen wird, deshalb denke ich mehr darüber nach, was ich anders machen kann.»

«Es ist die gleiche Situation, wie sonst auch. Und ich denke, er wird immer noch alles geben. Sein Rückstand ist grösser geworden. Wenn, dann wird er noch härter kämpfen. Aber es macht keinen Sinn, irgendetwas anzunehmen oder zu raten, was passieren wird. Wenn du auf der Strecke bist, kannst du nicht davon ausgehen, dass er mehr Platz lassen wird – und dann macht er das nicht und etwas passiert», mahnte der Brite, und ergänzte: «Er kämpft immer noch um den WM-Titel mit, und er wird immer noch versuchen, jedes Rennen zu gewinnen», ist der WM-Zweite überzeugt.

Der Crash, mit dem sich Verstappen zehn Straf-Sekunden und drei Strafpunkte eingehandelt hatte, sei zwar nicht als normale Aktion des vierfachen Weltmeisters einzuschätzen, erklärte Norris ausserdem. «Aber Max ist, wer er ist, und hat auch so viel erreicht, weil er seinen Fahrerstil pflegt. Es gibt also keinen Grund für ihn, etwas zu ändern. Er ist einer der besten der Welt, weil er so fährt», stellte der 25-Jährige klar.

Schon einige Tage zuvor hatte Norris im BBC-Interview über den Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team gesprochen und gesagt: «Ich glaube nicht, dass er mir gegenüber irgendwann einmal etwas Unangemessenes getan hat. Er ist sehr, sehr hart gegen mich gefahren, was aber auch sein gutes Recht ist. Er hat mir das Leben manchmal sehr, sehr schwer gemacht. Aber auch das ist sein gutes Recht. Ich habe schon oft betont, dass ich Max sehr respektiere – als Fahrer und als Mensch und für das, wofür er steht, genauso wie für das, was er erreicht hat. Er hat vier WM-Titel gewonnen, viel mehr Rennsiege als ich gefeiert – und ich bewundere diese Leistung und seine Statistik.»

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11